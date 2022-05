Lai dārzs rotājas dzeltenajos toņos – saulespuķu audzēšanas knifi un daiļākās šķirnes

Šogad daudzos Latvijas dārzos ziedēs saulespuķes – kamēr citi tās iecienījuši jau gadiem ilgi, citi skaisto saulgriezi audzēs pirmo reizi, lai paustu atbalstu Ukrainai. Jau kopš 24. marta ikviens ir aicināts piedalīties akcijā "Saulespuķes vienotai Eiropai kopā ar Ukrainu", lolojot un stādot saules krāsas pielietos ziedus savos dārzos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saulespuķu lauki ir viens no Ukrainas simboliem, tāpēc pēdējo gadu laikā tās cilvēkiem dažādās pasaules malās ir kļuvušas par vienu no Ukrainas brīvības un solidaritātes atbalsta zīmēm. Un ne velti – saulespuķe ir dzīvības un gaismas simbols. Saulespuķes priecē ne tikai ar savu skaistumu, tās spēj arī attīrīt augsni, ūdeni un gaisu. Ukrainas vēsturē saulespuķes tikušas izmantotas kā miera simbols jau iepriekš, īpašu nozīmi iegūstot 1996. gadā, kad, Ukrainai atsakoties no kodolieročiem, saulespuķes tika iestādītas bijušajā raķešu bāzē. "Saulespuķu dobes un lauki ir arī veids, kā simboliski varam pateikt Ukrainas bēgļiem, ka mums rūp notiekošais un esam gatavi palīdzēt," stāsta Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga.

6. maijā Rīgā, uz AB dambja, pie lielā Latvijas karoga, tika sākta jaunas saulespuķu dobes izveide. Savukārt Valsts prezidents Egils Levits, atbalstot akciju, 6. maijā saulespuķes kopā ar ukraiņiem – bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm – stādīja Valmierā.

Tāpat simboliska saulespuķu dobe tika izveidota pie Mārupes Valsts ģimnāzijas, kurā šobrīd mācās arī 11 skolēni no Ukrainas. Saulespuķes stādīja 9. klases skolēni kopā ar akcijas organizatoriem, pedagogiem un skolas direktoru Jāni Lagzdkalnu.

Saulespuķu stādīšana dobēs notiek arī citviet Latvijā: Liepājā ziedi tika stādīti 3. maijā, savukārt Daugavpilī – 5. maijā. Papildus mazākas un lielākas saulespuķu dobes top un turpinās tapt visu maiju.

Ja esi nolēmis, ka šogad arī tavām lolotajām piemājas dobēm jārotājas dzeltenajos toņos, turpinājumā lasi arhīva rakstos, kuros uzzināsi ne vien audzēšanas gudrības, bet arī interesantus faktus par saulgriezēm un to krāšņākajām šķirnēm.