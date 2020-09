Lai lielie ziedi nelūztu: ieteikumi dāliju balstiem

Augusta izskaņā un septembrī dārzos pilnā sparā zied dālijas, kas pārsteidz ar ziedu krāšņumu un lielumu, jo daži ziedi diametrā izskatās pat kā liels šķīvis. Tā kā ziedi ir iespaidīgi, tad nereti dālijas sāk liekties līdz pat zemei, un skaistie ziedi tiek sasisti ar zemi. "Tavs Dārzs" vaicāja dāliju kolekcionāriem un selekcionāriem, lai tie padalās savos ieteikumos, kā izveidot dāliju balstus.

Sarunā ar "Tavs Dārzs" dāliju selekcionāri un kolekcionāri norāda, ka katram audzētājam ir savas metodes – vieni dālijas balsta, bet citi nē, jo tās, spītējot vējiem, turas izcili pat bez balstiem.

Piemēram, dāliju kolekcionāre Helga Ancāne dālijām neliek balstus, jo viņa audzē izturīgas dāliju šķirnes, kas negāžas. "Gumus vajag stādīt pietiekami dziļi, tad arī augsnē dālijas stingrāk turēsies," pamāca kolekcionāre. "Ja tādā smilšainā zemē iestādīs, vējš uzpūtīs, dālijas sagāzīsies. Tāpēc vajag gumus stādīt pietiekami dziļi."

Savukārt dāliju kolekcionāre Inese Pulča iesaka dālijas piesiet pie kāda mieta, lai tās negāztos. Viņa teic, ka ar striķa aplikšanu vien nepietiks, jo dālijas sagāzīsies, tāpēc tās jāpiesien pie balsta.

Kā pērnā gada decembrī intervijā "Tavs Dārzs" pastāstīja dāliju kolekcionārs Maigurs Strīķis, lai skaistules negāztos uz visām pusēm, viņš tām saliek balstus – tās spraucas cauri 2 metrus lielajam un zaļajam žoga sietam, kas ir nostiprināts ar mietiem no kokzāģētavas un skrūvēm. Žogs atrodas aptuveni 40 līdz 50 centimetrus no augsnes. Ideja aizņemta no audzētājiem Holandē. "Tas, protams, sarežģī gumu noņemšanu, jo dāliju kātus nākas divas reizes griezt," atzina Maigurs. Šajā rakstā vari izlasīt plašāku interviju ar Maiguru Strīķi par viņa dāliju kaislību.

Foto: Maigurs Strīķis

Priekšplānā var redzēt dāliju 'Chinese Lantern', bet aiz tās var aplūkot žogu, kuram cauri spraucas rudens dārza karalienes, kā arī var apskatīt mulčēto augsni.







Pieredzes bagātais dāliju kolekcionārs un selekcionārs Aivars Baroniņš "Tavs Dārzs" iesaka vairākas metodes, lai skaistules braši turētos dobēs. Viņš gan uzsver, ka ir dāliju šķirnes, kuras nevajag piesiet, piemēram, zemās jeb tā sauktās apstādījumu dālijas. Tās, kā stāsta Baroniņš, nogāžoties ātri vien savus dzinumus atkal paceļ uz augšu. "Man ir bijusi divmetrīga dālija, kuru nesēju. To vējš neapgāza, " ar lepnumu stāsta audzētājs.





"Aldonis Vēriņš jau reiz teica – puķe jau nav kaza, kas jāpiesien!" smejoties papildina Baroniņš, "Bet dālija jau šad un tad ir jāpiesien."







Lūk, ko iesaka Baroniņš:

Dālijas var piesiet pie mietiem. Tos noteikti nevajag garus, proti, tiem nevajadzētu būt garākiem par pašām dālijām; Mietus var iesist jau pirms dāliju gumu stādīšanas, bet ir arī cilvēki, kas sit mietus jau tad, kad dālijas ir sastādītas. "Jābūt tomēr lielai pieredzei, kā arī jāzina, kā gums novietots, lai neiesistu ar mietu gumā. Miets nedrīkst būt arī pārāk tuvu gumam. Pats atstāju kādus 30 centimetrus no guma. Tas ir pats minimums! Tuvāk gan mietu nevajadzētu sist pie guma," pamāca Baroniņš; Mietus var izvēlēties dažādus – gan bambusa, gan kādu dekoratīvāku, tāpat izturīgi ir skujukoku mieti, kas kalpo daudzus gadus; "Briti pat uz mietiem uzstutē saulessargus, lai dālijas pasargātu ne tikai no saules, bet arī no lietus. Šādi dālijas viņi audzē izstādēm, jo tad izaug izcilie ziedi. Latvijā gan mēs neesam tik kaprīzi," saka audzētājs; Dālijas var balstīt ne tikai ar mietiem, bet arī ar kaprona tīklu, sietu, zvejnieka tīklu (ja vien tam ir lieli caurumi), kā arī ar žogu. "Galvenais, lai materiālam ir "lielas acis"," uzsver selekcionārs. Kā tas izskatītos praksē? Žogs vai tīkls pats par sevi neturēsies, bet arī tas ir jānostiprina ar mietu palīdzību; "Katrai dālijai var būt savs individuāls miets, bet arī var mietu sist ik pēc trijām vai četrām dālijām, vismaz es tā daru. Tad es dālijas piesienu ar auklu, nostiprinu tās pie mieta," tā Baroniņš.