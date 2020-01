Laiks apgriezt skarainās hortenzijas! Dārzkopes padomi auga uzfrišināšanā

Tā kā ziema šogad ir ļoti silta, tad pašlaik var ķerties klāt skaraino hortenziju (hydrangea paniculata) apgriešanai – "Tavs Dārzs" atgādina atsaucīgā un zinošā "Dārzs zem Saules" īpašniece Antra Blūma, kura dalās arī padomos par to, kā pareizi apgriezt skarainās hortenzijas pavasarī.

Kā sarunā ar "Tavs Dārzs" atzīst "Dārzs zem Saules" īpašniece, pašlaik cilvēki ļoti interesējās par skaraino hortenziju apgriešanu. Tieši pašlaik var griezt skarainās hortenzijas, un to griešana notiek pēc Vācijas un Lielbritānijas dārzkopju parauga, proti, janvāra beigās un februāra sākumā. "Skarainās hortenzijas nebūs par agru apgriezt, bet par vēlu gan var sanākt, jo tad var izziedēt vēlu, neizbaudīsiet visus ziedu krāsošanās priekus!" uzsver audzētāja.

Vēl ļoti daudzi audzētāji grib noskaidrot to, kāda veida hortenzijas aug viņu dārzos, lai zinātu, kuras tieši pašlaik vajag apgriezt. "Daudzi zvana un prasa: man ir skarainās hortenzijas vai nav? Tad es paskaidroju – ja hortenzijas nav ar apaļajām ziedgalvām, bet gan garenām ziedgalvām, tad tās ir skarainās hortenzijas," norāda zinošā dārzkope. Aktuāls jautājums pašlaik ir arī par skarainajām hortenzijām un sala gaidām, proti, vai sals nekaitēs nule kā apgrieztajiem augiem. Kā uzsver Antra – pat, ja uznāks sals, tas noteikti nesasniegs -20 grādu atzīmi. "Pat, ja arī sasniegs -20 grādu atzīmi, tas nebūs nekas traks," mierina dārzkope.

Tāpat aktuāls jautājums, kā atklāj Antra, dārzkopjiem ir par to, kāpēc tieši tagad jāapgriež skarainās hortenzijas, ne rudenī. "Drīkst arī rudenī apgriezt! Taču Anglijā, Francijā un Vācijā ir veikti zinātniski pētījumi, kuros secināts – ja rudenī tiek apgrieztas skarainās hortenzijas, viņu ziedēšanas laiks nav īsti prognozējams, jo to tomēr to var ziema koriģēt, bet tieši vēlā ziemā grieztajām hortenzijām ir prognozējams ziedēšanas laiks," paskaidro Antra.

Lūk, arī daži vērtīgi Antras padomi, kurus jāņem vērā skaraino hortenziju apgriešanā un arī audzēšanā:

jo pavasarī agrāk apgriežam skaraino hortenziju, jo agrāk tā ziedēs! Turklāt varēs redzēt visu krāsu gammu arī tad, ja vasara būs īsa;

skarainās hortenzijas ir jāgriež tieši tagad!

jo zemāk skarainās hortenzijas tiks piegrieztas, jo tām būs lielākas ziedgalvas;

Antra iesaka veidot krūmu pirmos 3 līdz 4 gadus ar zemo piegriešanu, proti, pirmais gads – 20 līdz 25 centimetri no zemes, otrais gads – 30 līdz 35 centimetri no zemes un tā lēnām, veidojot sazarotu krūmu;

hortenzijai jāizgriež mazie un ļoti vājie zariņi. Gadījumā, ja tas ir hortenziju "žogs" un krūmu ir daudz, tad viņa iesaka nemocīties ar mazo sīkzaru piegriešanu;

pēc hortenziju apgriešanas tās noteikti nevajag barot! Aprīļa beigās augu var pabarot ar granulām, bet maija sākumā ar šķidro mēslojumu;

ja hortenziju audzēšanā pieredze nav liela, tad Antra iesaka hortenzijas barot ar tām domātu minerālmēslojumu, kas nodrošina skābumu.

Kā pareizi pavasarī apgriezt 1. gada skaraino hortenziju

"Dārzs zem Saules" saimniece raksturo, ka 1. gada augam dārzā ir vien daži gari zari. Augs no zemes jāapgriež apmēram 20 līdz 25 centimetrus, jo tajā vietā veidosies pirmais lielais kuplums. Kā paskaidro dārzkope – ja tiks apgriezts augstāk, tad augam apakšā būs pliki zari.

Foto: Antra Blūma, Dārzs zem Saules

Kā pareizi pavasarī apgriezt 2. gada skaraino hortenziju



Šis augs ir jau iepriekšējā gadā piegriezts, tas ir nedaudz sakuplojis, tam ir gan resni zari, gan arī plāni, krusteniski zari. Lielos zarus Antra iesaka nogriezt nedaudz virs iepriekšējā gada griezuma vietām, kā arī atstāt divus pumpurus virs, jo tur atkal veidosies kuplums. Vēlams izgriezt arī mazos sīkzariņus, lai tie nenoņem spēku. "Ja augu ir ļoti daudz, piemēram, ir žogs, sīkzariņus atstājam, nekas traks nenotiks," uzsver audzētāja.

Foto: Antra Blūma, Dārzs zem Saules

Kā pareizi pavasarī apgriezt 3., 4. gada skaraino hortenziju

Antra atgādina – šim augam jāatkārto krūma formas veidošana. Vienlaicīgi ar apgriešanu tiek veidota arī lielāka sakņu sistēma.

Foto: Antra Blūma, Dārzs zem Saules

Padomi auga apgriešanai nākamajos gados

Turpmākā apgriešana ir atkarīga no šķirnes. "Spēcīgāka apgriešana pirmos trīs līdz četrus gadus veido lielākas ziedkopas," atgādina Antra. Lūk, vēl daži noderīgi padomi:

pirmos gadus visas skarainās hortenzijas jāapgriež spēcīgi, lai nākotnē veidotos bagātīgs krūms;

pēc tam lūko, ja šķirne spēj noturēt smagās ziedkopas, tad augs jāturpina apgriezt spēcīgi. Tas attiecināms uz šādām šķirnēm – 'Hydrangea panic. Phantom', 'Early Sensation', 'Pinky Winky' un citām.

gadījumos, ja šķirne nespēj noturēt lielās ziedkopas, Antra iesaka apgriešanu veikt mēreni. Tas attiecināms uz šķirnēm 'Hydrangea panic. Vanilla Fraese', 'Bobo' un citām.

Kā pareizi pavasarī apgriezt augststumbra horetenziju

Antra uzsver, ka augststumbra hortenzijai ir tieši tas pats apgriešanas princips, kas iepriekš minētajām, proti, jāgriež ļoti pamatīgi, jo citādi būs izstīdzējis zaru koks, kas nespēj noturēt skaistās un lielās ziedgalvas.

Foto: Antra Blūma, Dārzs zem Saules

