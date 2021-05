Laiks stādīt rudens karalienes! Svarīgākais par dāliju stādīšanu

Maijā dārzs ir jāpapildina ar dažādiem augiem, tajā skaitā arī ar skaistulēm dālijām, kas ir rudens karalienes. Raksta turpinājumā lasi ne tikai noderīgu informāciju par to, kad un kā stādīt dālijas, bet arī uzzini, ko par dālijām domā tie, kam dāliju audzēšana ir sirdslieta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šo gadu laikā portāls "Māja&Dārzs" ir sarunājies ar vairākiem dāliju audzētājiem, un dāliju stādīšanas gaidās esam vienuviet apkopojuši svarīgāko par dāliju stādīšanu.

Savulaik jau rakstījām, ka dāliju dzimtene ir Meksika, bet uz Eiropu šie skaistie ziedi atceļoja ap 18. gadsimtu, kad Madrides karaliskajā botāniskajā dārzā saņēma sēklu sūtījumu no Meksikas botāniskā dārza. Latīniskais nosaukums "dahlia" ziediem dots par godu zviedru botāniķim Dālam, bet daudziem zināmais puķu nosaukums "ģeorģīne" cēlies no ģeogrāfa un botāniķa Johana Georgi vārda. Leģendas vēsta, ka dālijas izaugušas vietā, kur pēc ledus laikmeta atkusušajā zemē dedzis milzīgs ugunskurs, ar to norādot par dzīvības pārākumu pār nāvi un kalpojot par atdzimšanas simbolu.

Mūsdienās veikalos var iegādāties dažādas dālijas – gan anemoņu grupas dālijas, gan pomponu, kaktusu, šķeltziedu, ūdensrožu un citas. Tās pārsteidz ne tikai ar krāsu daudzveidību, bet arī ziedu izmēriem, jo dažām ziedi izskatās kā milzīgi šķīvji.

Kur iegādāties dālijas?

Pie pašmāju dāliju kolekcionāriem un selekcionāriem. Šajā rakstā (labajā pusē), vari aplūkot sarakstu ar audzētājiem;

gadatirdziņos;

dārzkopības veikalos un citviet.

Starp citu, vērtīgu informāciju par dāliju stādīšanu un kopšanu vari atrast arī pašmāju dāliju audzētāju mājaslapās! Tajās viņi atklāj knifiņus ne tikai par to, kā kopt dāliju gumus, bet arī iesaka, kā tās vislabāk uzglabāt, mēslot, laistīt utt.