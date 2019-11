Lasītāja jautā: ko darīt, ja begoniju gumiem tagad jau izlīduši asni

Begoniju pārziemināšana ir visai piņķerīgs darbiņš, bet – mēģināts nav zaudēts! Arī lasītāja Ilze mēģina pārziemināt šo skaisto augu, taču ir gadījusies viena liksta, jo augs jau tagad ir sācis dzīt asnus.

"Man ir tāda lieta, ka jau tagad begonijas gumam, kurš ļoti skaisti ziedēja, ir izauguši asni. Ko man darīt? Vai es drīkstu šos asnus nolauzt? Vai nākošgad viņa ziedēs? " vaicā Ilze.

"Tavs Dārzs" vaicāja ZS "Bērziņi" dārzniecei Ivetai Bērziņai padomu par to, kā rīkoties šādā gadījumā. Kā atzīst Iveta, viņi necenšas saglabāt begonijas, bet ir cilvēki, kas to dara – viņiem arī sanāk.

Vaicāta par to, vai asniņus vajag lauzt, viņa norāda, ka noteikti to nevajadzētu darīt. "Gumu vajag ielikt viegli mitrās smiltīs," iesaka zinošā dārzkope. Viņa mudina arī rūpīgi pārbaudīt pašu begoniju bumbuli, jo nereti to ļoti mīl mušas, kas sadēj skaistā auga saknē olas, kā rezultātā tur izšķiļas kāpuri, kas nodara augam postu. "Ja viss ar augu ir kārtībā, tad begoniju noglabā tumšā vietā līdz pat februārim, bet pēc tam iznes to ārā, lai augs dzen ārā asnus," pamāca Iveta.

