Magnolija – skaistums, kas zied vēl pirms lapu plaukšanas

Ja ziema nav bijusi sevišķi barga, magnolijas skaistiem krāšņiem ziediem pilnā sparā zied, pirms vēl kokiem saplaukušas lapas. Turklāt aprīlis un maijs ir ne tikai magnoliju ziedēšanas laiks, bet arī labākais brīdis, kad tās stādīt, dārzā ierādot no aukstiem vējiem aizsargātu saulainu vietu.

Magnolija ir eksotisks koks, kas pēdējos gados dārzos Latvijā ir aizvien vairāk sastopams. Tas zied agri pavasarī un, ja izvēlēta īsta šķirne un pareizi kopts, spēj skaisti augt gandrīz katrā dārza.

Magnolijas lielākoties ir vidēji ātraudzīgas, un tām patīk citu koku sabiedrība. Stāda iekoptā, irdenā, trūdvielām bagātā un viegli skābā augsnē ar pietiekamu mitrumu, taču ne vietā, kas pavasarī applūst. Tai nepatīk pārstādīšana un purvaina vai pārlieku sausa augsne, betsaulaina vieta, lai gan spēj paciest arī daļēju noēnojumu. Magnolijām ir diezgan sekla sakņu sistēma, tādēļ krūmkoku vajag mulčēt ar kūdru, mizām vai kādu citu mulčas materiālu, kas to pasargās no salnām, nezālēm un augsnes izžūšanas.

Stādāmajai bedrei jābūt tik dziļai, lai sakņu kamola augšējā daļa atrodas zem augsnes. Pēc iestādīšanas stāds jāaplaista. Ja ir sausuma periods, magnolija regulāri jālaista, o tai patīk mitrums. Pirmajā gadā jauno stādu nevajag mēslot, lai neapdedzinātu saknes, turklāt ieteicams mēslošanu sākt tikai trešajā ceturtajā gadā. "Ar mēslošanu nevajag aizrauties, jo magnoliju ir viegli pārmēslot. Sevišķi tā nemīl minerālsāļus, kas var apdedzināt auga saknes. Tāpēc tām labāk piemērots šķidrais mēslojums, nevis granulveida, kas ilgstoši sadalās un iedarbojas," stāsta tirdzniecības tīkla "Kesko Senukai Latvia" produktu speciāliste Līna Spure.

"Svarīgi izvēlēties labu, veselīgu, spēcīgu stādu," saka Spure. "Pirmais, kam jāpievērš uzmanība, – vai podiņš nemirkst acīmredzami pastāvējušā ūdenī, vai augsnei podiņā nav nepatīkama mitruma aromāta. Ja augs šķiet pastāvējis "purvā", to labāk neņemt, jo iespējams, ka tam ir bojātas saknes. Toties ne pārāk stingrs zieds gan nav iemesls satraukumam, jo magnoliju ziedi ilgi nedzīvo. Galvenais, lai ir stiprs un elastīgs zars, lai ir pumpuri un nāk lapas." Speciāliste saka – var pirkt arī mazus stādiņus kartona caurulītēs, taču jārēķinās, ka tiem gan saknītes var būt traumētas vai neveselas. Šādi mazi stādiņi ir daudz lētāki, tāpēc tas ir piemērots risinājums, ja gribas eksperimentēt vai, piemēram, iestādīt magnoliju aleju.

Kamēr magnolija vēl nav pieaugusi, to ziemā sasedz, bet ne ar agrotīklu. Lai magnolija labāk pārziemotu, ir svarīgi to iestādīt no vējiem aizsargātā vietā. Spure norāda, ka magnolijas, līdzīgi rozēm, glicīnijām un dažām vīnogu šķirnēm, ir dienvidniecēm apbrīnojami salizturīgas – vairums Latvijā nopērkamo šķirņu pārziemo pat mīnuss 35 grādu salā.

Magnolijām nepatīk zaru apgriešana un tā nemaz nav nepieciešama, īpaši kamēr kociņš ir jauns, jo pirmie ziedpumpuri veidojas jauno zaru galos – magnolijas ir vienas no retajām, kas bagātīgi zied vēl esot pavisam jauniņas. Ja tomēr gribi piešķirt pieaugušam kokam formu, tas jādara no jūlija līdz septembra sākumam un jārēķinās, ka apgriezts tas zied vēlāk. Spure norāda – pirmajos gados magnolija "sēdēs uz vietas", neaugs, neveidos daudz jaunus zarus un īpaši neziedēs. Šajā laikā visa darbība norisinās zem zemes – magnolija veido sakņu sistēmu. Maksimālo augstumu tā sasniegs 10–15 gados.

Foto: Shutterstock

Viena no izturīgākajām un Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotākajām šķinēm ir 'Royal Star' (titulbildē) ar baltiem zvaigznes formas viegli smaržojošiem ziediem; krūmveida koks izaug 2–3 metrus augsts. Dekoratīva un bagātīgi ziedoša ir 'Rustica Rubra' – tai ir patīkami smaržojoši stingri ziedi, kas ārpusē ir purpursarkani, bet iekšpusē balti; izaug līdz pat astoņus metrus augsta. Vēl viena bagātīgi ziedoša šķirne ir 'George Henry Kern' – tās ziedi ir tulpjveida, gaiši rozā ar lillā nokrāsu; pieaugot ir 2–3 metrus augsta.

Foto: Shutterstock

Pirms lapu plaukšanas skaisti zied 'Betty' tulpju formas ziedi piesātināti violetā tonī; tās koši zaļā lapotne rudenī krāsojas vara krāsā un pieaugot tā ir četrus metrus augsta. Vēl viena ātri plaukstoša magnolijas šķirne ir 'Yellow River', kas zied maigi dzelteniem smaržīgiem ziediem ar citrusa aromātu; pieaugusi sasniedz astoņu metru augstumu un zied bagātīgi. Noteikti jāpiemin 'Nigra', kas zied agri pavasarī un vēlreiz vasaras beigās; tai ir lieli ziedi, kas no ārpuses ir rubīnsarkani, bet iekšpusē – sudrabvioleti. 'Pinkie' zied 2–4 nedēļas vēlāk nekā citas šķirnes, tādēļ vairāk pasargātas no salnām; tai ir kompakts augums, bet zied bagātīgi lieliem rozā ziediem, kas iekšpusē ir balti.

Foto: Shutterstock

'Genie' izaug 3–4 metrus augsta, tai ir skaisti, tumši bordo krāsas ziedi, kas saulē neizbalē. Lieli rozā ziedi, kuru smarža atgādina medus aromātu, ir lēnaudzīgajai 'Heaven Scent'. 'Cleopatra' ir ātrāk augoša un sasniedz piecus metrus, tai ir ne tikai skaisti ziedi sarkanbaltsarkanā krāsā ar pelēcīgi metālisku spīdumu, bet arī tumši zaļas spīdīgas, dekoratīvas lapas.