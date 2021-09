Noderīgi fakti par gladiolu norakšanu

Septembra izskaņa un oktobra sākums ir laiks, kad dārzos norokam gladiolas. Kā to darīt un ko ņemt vērā, norokot gladiolu sīpolus, savā mājaslapā atgādina Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība.

Latvijas Gladiolu un īrisu biedrība savā mājaslapā raksta, ka gladiolas parasti norok septembra otrajā pusē, vēlākais – oktobra pirmajā pusē (atkarībā no laika apstākļiem). Nevajadzētu procesu novilkt līdz pat oktobra beigām. Ja gladiolu stādījums nav liels un to var norakt vienā dienā, tad var gaidīt līdz pat salnām (protams, ja stādījumu veselības stāvoklis to atļauj). Vērtīgākās šķirnes, kurām jāsavāc visi vairsīpoliņi, jānorok pirms aukstuma iestāšanās (pirms sāk salt rokas).

Lūk, vērtīgi ieteikumi, kurus ņemt vērā, norokot gladiolas:

gladiolas jārok secīgi – vispirms jānorok agrīnās šķirnes, tad vēlīnās un vairsīpoliņu sējumi;

vispirms jānorok agrīnās šķirnes, tad vēlīnās un vairsīpoliņu sējumi; rūpīgi pārbauda gladiolu veselības stāvokli! Ja uz lapām ir pelēkās puves (izraisa botrytis sēne) bojājumi, tad šī šķirne jānorok;

uzreiz jānogriež vai jāizlauž stublājs līdz ar sīpolu, neatstāj "celmiņus";

saknes labāk saīsināt uz lauka, jo tas veicinās labāku nožūšanu. Tas pats attiecināms uz lielo un veco sīpolu atdalīšanu;

mazgāt vai nemazgāt gladiolu sīpolus – tas jāizvērtē katram individuāli. Audzētājs Laimonis Zaķis mājaslapā iesaka mazgāt tikai tad, ja iespējama apžāvēšana saulē un vējā, vai arī žāvēšana notiks paaugstinātā temperatūrā ar piespiedu ventilāciju;

ja maziem sīpoliņiem audzētas gladiolas izdzinušas septembrī ziedvārpu un tikai oktobra sākumā plānojat to novākšanu, tad bez žēlastības ir jāizlauž visas ziedvārpas, kuras tikai sāk parādīties starp lapām.

Ja arī tev ir kāds interesējošs jautājums par augiem, to pārziemošanu vai kopšanas darbiem, raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv.