Nokarenās, visu vasaru ziedošās un ēdamās – neparastas atraitnīšu šķirnes dārzam

Skaistas pat aukstā laikā – to viennozīmīgi var teikt par krāsainajām atraitnītēm, kas nebaidās sala. Pavasara spītnieces ir krāšņš akcents dārzā, turklāt apbrīnojama ir to šķirņu dažādība, jo ir ēdamās atraitnīšu šķirnes, pildītās, kā arī tādas, kas pat ziedēs visu vasaru! Padomos ar "Tavs Dārzs" par dažādām atraitnīšu šķirnēm dalās zemnieku saimniecības "Zutiņi" saimniece Rūta Beirote.

Taujāta par to, kādas ir pircēju iemīļotājās atraitnīšu krāsas, "Zutiņu" saimniece stāsta, ka saules dzeltenā ir un paliek populārākā no atraitnīšu krāsām, tomēr pēdējos gados eksperimentē gan selekcionāri, gan līdz ar to arī paši stādaudzētāji, tāpēc pircējiem tiek piedāvātas jaunas atraitnīšu šķirnes.

"Tā kā viena no mūsu ģimenes un stādaudzētavas aizrautībām ir garšaugu audzēšana, arī atraitnīšu ziņā šogad izmēģinām vairāku veidu ēdamās atraitnītes," piebilst Beirote, "patiesībā ēdami ziedi jau ir tām visām, tik īpaši iecienītas ēdiena dekorēšanā un salātu krāšņošanā līdz šim bija sīkziedu atraitnītes jeb vijolītes."

Kā atzīst pieredzes bagātā audzētāja, selekcionāri ir piestrādājuši, lai radītu atraitnīšu veidus ar saldiem ziediem, kā rezultātā ir ne tikai krāšņš ēdiens, bet arī īpaši laba garša. "Lūk, to šogad gribam pārbaudīt arī mēs, tādēļ daļu no mūsu stādījumiem aizņems 'Saldās ēdamās atraitnītes"," atklāj Beirote. Viņa piebilst, ka ēdamo atraitnīšu šķirnes, kas šobrīd "Zutiņos" tiek izmēģinātas ir dažādo krāsu " Sweet tasty mix".

Šajā rakstā vari aplūkot, kā "Zutiņi" audzē košās un daudzkrāsainās atraitnītes. Tāpat varēsi smelties arī vērtīgus padomus skaisto ziedu audzēšanā, bet šeit vari aplūkot eksotiskos garšaugus, kas izloloti šajā pašā saimniecībā.



Savukārt otrs veids ir ilgi ziedošās atraitnītes. Atraitnīšu mūžs nav ilgs, ko norāda arī audzētāja –tās jau pēc Jāņiem atraitnītes sāk stīdzēt, dzeltēt un ar laiku nokalst. "Tas ir dabīgs process – augs ir nodzīvojis skaistu, krāšņu mūžu un nu dodas nogatavināt sēklas un tās izsēt, lai vairotos nākamajam gadam," skaidro Beirote. Viņa arī "Tavs Dārzs" pastāstīja, ka selekcionāri ir radījuši vairākas šķirnes ar ilgāku ziedēšanas periodu, kurām nekaitē arī vasaras karstais laiks. "Ko tas nozīmē mums – puķu dobēs augi nebūs jānomaina uzreiz pēc Jāņiem, jo atraitnīšu ziedēšanas periods iestiepsies krietni dziļāk vasarā un vasaras karstumā," tā ilgstoši ziedošo atraitnīšu šķirnes raksturo audzētāja.

Tāpat ir tādas atraitnīšu šķirnes, kas uzzied agri. Kā stāsta Beirote, ir radīta vesela atraitnīšu sērija " Viola wittrockiana Carneval Early" no pasteļtoņiem līdz elektro zilām nokrāsām. "Galvenais ieguvums – šīs atraitnītes ar saviem ziediem jūs priecēs jau aprīlī un labi pārcietīs salnas," uzsver audzētāja. Savukārt 'Ice baby' sērija izceļās ar ļoti labu ziemcietību. No tām, kā stāsta audzētāja, jaunums ir arī 'Vanilla rose', kam toņi pāriet no dzeltenīga līdz vecrozā ar priecīgu vidiņu.

Visnotaļ krāšņas un iespaidīgas ir arī atraitnītes, kas izceļas ar milzu ziediem. Beirote norāda, ka milzu ziediem ir izveidota arī īpaša sērija – 'Carneval'. Šajā sērijā ir arī jaunumi – 'Yellow purple face', 'Burgundy vanilla face' un 'Special morpho'. Savukārt agrāk ziedošas atraitnītes no 'Carneval' sērijas ir 'Early lavender shades'.

Kā "Tavs Dārzs" informē "Zutiņu" saimniece, modīgas ir arī īpaši cerojošās podu atraitnītes. "Tās ir ar sīkākiem ziediņiem, tomēr puķu podā izveido skaistu vainagu un, ja reizē iestādītas vairākas saskanīgas krāsas – rezultāts būs pasakains," uzsver audzētāja. Viņa arī stāsta, ka selekcionāri ir piestrādājuši pie krāšņām atraitnīšu krāsām, piemēram, ir bēši zilas, bēši lillīgas, zili pelēkas, balti melnas un citu krāsu atraitnītes. "Katru gadu nāk klāt daudz jaunu krāsu un šķirņu veidu, daļu no tām izmēģinām arī mēs," stāsta audzētāja.

Ne tikai cerojošās podu atraitnītes gūst lielu popularitāti, bet arī nokarenās podu atraitnītes. Kā stāsta Beirote, klāt nākušas daudz jaunas un košas krāsas, piemēram, atraitnīšu šķirne 'Raspberry swirl'.

"Tomēr ne tikai pie krāsas un zieda izmēra tiek piestrādāts. Selekcionāri veido arī ziedlapiņas, un šī gada tendence ir krokotās ziedlapiņas. Šeit populārākās šķirnes ir 'Frizzle Sizzle' lielziedu un 'Frizzle sizzle mini' – sīkziedu atraitnītēm," atklāj "Zutiņu" saimniece. "Mīlīga ir arī kaķa sejiņu sērija 'Catface' – gan lielziedu, gan sīkziedu atraitnītēm. Jaunums šogad ir 'Cats blue' un uzlabots 'Cat white' un 'Cat purple', 'Twix Curly F1' ". Kā stāsta Beirote, tirgū parādās arī īpaši spilgtu krāsu atraitnītes, piemēram, 'Ultima F1,' Radiance mix' – vidēji lieliem ziediem un ļoti īpašās krāsās.

"Lūk, redzot šo visu krāsu, veidu, smaržu, un pat garšu dažādību, vienaldzīgs nevar palikt neviens – arī mēs. Tādēļ katru gadu prasās izmēģināt ko jaunu un vēl neredzētu, lai gan savas, gan mūsu uzticamo pircēju dobes varētu iekrāsot vēl nebijušos toņos," atzīst Beirote. "Un pievērsiet uzmanību – atraitnītes jau sen vairs nav tikai vienkārši atraitnītes – arī šeit ir savi 'Guchi' un 'Versache', un katra izsmalcināta dārza īpašniece var ieturēt savu modes un sezonas aktualitāšu līniju."