Noskaties! Svarīgākais par košumkrūmu veidošanu un kopšanu pavasarī

Košumkrūmu veidu ir gana daudz, taču dārzniece un arboriste Ilze Andersone "Delfi" raidījumā "Dārza jautājums" stāsta, ka šajā darbā varam pieturēties pie principa – pavasarī ziedošos krūmus veido pavasarī, bet vasaras otrajā pusē ziedošos – rudenī. Skuju kokus un krūmus var veidot visu sezonu. Protams, ir daži izņēmumi, piemēram, visu iemīļotās hortenzijas, kuras nepieciešams sakopt jau agrā pavasarī.

Novecojušiem lapu krūmiem jāveic atjaunojošā apgriešana, atstājot vien 10 līdz 15 centimetrus garus zarus. No snaudošajiem pumpuriem attīstīsies jaunie zari un krūma vainags veidosies no jauna. Svarīgi atcerēties, ka krūma formas veidošana jāsāk, kamēr tas vēl ir augumā mazs, citādāk zari laika gaitā izgāzīsies un izskatīsies neglīti. Ja atjaunojošo apgriešanu veikt nevēlies, lapu krūmus vari droši sēdināt, nogriežot aptuveni pusi no krūma vainaga, kas vasaras laikā skaisti atjaunosies.

Ar praktiskiem dārznieces padomiem, kā sakopt un atjaunot dažādus košumkrūmus dārzā, iepazīsties raidījuma "Dārza jautājums" jaunākajā epizodē. Turklāt tās beigās uzzināsi atbildi par to, kas jāņem, sakopjot dārzā augošo dekoratīvo ogābeli.

Īpašu uzmanību raidījumā dārzniece Andersone pievērš grimonim, kas ir populārs košumkrūms daudzos dārzos. Viņa krūmam atjaunojošo apgriešanu iesaka veikt katru pavasari, jo tas veicinās spēcīgu jauno dzinumu veidošanos, kuri turklāt arī ir viskošākie un dārzā izskatās visdekoratīvāk.

Skuju kokus varam formēt kā pavasarī, tā vasarā un arī rudenī, taču Andersone iesaka šim darbiņam pirmoreiz pieķerties jau pavasarī, lai vasaras laikā skujenis dārzu skaisti rotātu ar savu formu, bet otrreiz – rudenī, lai tā forma izceltos uz ziemotā pagalma fona. Andersone uzsver, ka, lai skujeņi skaisti rotātu dārzu un pārāk ātri neplestos kā augstumā, tā platumā, tos katru reizi apgriez līdz iepriekšējam griezumam.

Ņem vērā, ka, lai daiļdārzu būtu viegli apkopt un krūmi viens otram netraucētu, svarīgi saglabāt pietiekami lielas atstarpes starp augiem.