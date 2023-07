Pamanīšanas vērtas ziemcietes, kurām atrast savā dārzā vietu

Ideālais laiks ziemciešu stādīšanai visbiežāk ir rudens, bet, kā tad zināt, ko un kur stādīt laikā, kad lielākoties visi augi dārzā jau sagatavoti ziemas miegam vai noziedējuši un jau novākti? Tāpēc tagad – vasaras pilnbriedā – ir īstais brīdis izstaigāt savu dārzu un pārdomāt, kur iestādīt, pārstādīt vai pārveidot dobes, lai nākamajā sezonā jaunie ziemciešu stādījumi būtu tieši tādi, kādus vēlies. Palūkosim, kuras ziemcietes būs vērtīgs papildinājums tavām puķudobēm.

Kāpēc mums tik ļoti patīk ziemcietes? Jo tās ir viegli kopjamas un audzējamas, gadu no gada dara mūsu dārzus krāsām un dažādām formām bagātus, turklāt ziemcietes dārzā var sastādīt, lai tās ziedētu no pavasara līdz rudenim, pakāpeniski nomainot viena otru pēc noziedēšanas, tādējādi pagarinot ziedēšanu dārzā cik ilgi vien iespējams. Nemaz nerunājot par to, cik dažādas tās ir – augstas, zemas, apjomu veidojošas un vertikālas. Kombinējot ziemcietes ar krūmiem, graudzālēm un viengadīgajiem augiem, var panākt ainavisku un dinamisku efektu. Kā arī, ziemcietes labi der likšanai vāzēs un pievilina apputeksnētājus.

Lai ziemcietes bagātīgi ziedētu, nenīkuļotu un tām nepieķertos kaitēkļi un slimības, svarīgākais ir izvēlēties tām piemērotu vietu un augsnes tipu. Līdzīgu prasību daudzgadīgos augus jāstāda vienu otram līdzās.

Delfīnijas

Delfīnijas (Delphinium) nevar nepamanīt – tās slejas augstu un lepni, ziediem bagātām vārpām. Ziedi delfīnijām plaukst pakāpeniski – no apakšās uz augšu, tādēļ ir ilga dārza rota.