Pamatprincipi un darāmie darbi, lai pie mājas būtu skaists mauriņš

Mauriņš ir dārza sastāvdaļa, kas aizpilda lielu daļu no kopējās ainavas, tādēļ jebkura privātmājas saimnieka mērķis ir to uzturēt tādā līmenī, lai zaļākā zāle vienmēr būtu viņa, nevis kaimiņa sētā. Kā to izdarīt? Turpinājumā svarīgi pamatprincipi, kurus ievērot.

Kā SIA "Grīnus" īpašnieks Jānis Legzdiņš no Dunalkas pastāstījis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra izdevumam "Lauku lapa", no malas varētu šķist, ka zāliena ierīkošana un kopšana ir viegls darbs, taču šāds uzskats ir maldīgs.

Jāņa ieteikums, lai pašu ierīkotie zālieni būtu labi un tādi izskatītos pēc iespējas ilgāku laiku, pirmkārt, ir izvēlēties zālienam atbilstošu augsni, ņemot vērā zāliena veidu. Piemēram, ir zālieni, kuriem patīk smilšaināka augsne, ir tādi, kam patiks cita veida vide. Pēc tam jāpārbauda esošās zemes kvalitāte (veicot augsnes analīzes), lai pārliecinātos, ka tā atbilst paredzētajam mērķim un ir auglīga.

Svarīgs faktors labam gala iznākumam ir arī atbilstošas zāliena sēklas izvēle. Jābūt pārliecinātam, ka sēkla piemērota mūsu klimatiskajai zonai un noturīga pret slimībām. Ir nozīme zālaugu sugai, jo tās ir dažādas, un katram zālaugu maisījumam ir savs mērķis.

Ne mazāk nozīmīgi ir darīt visu atbilstoši gadalaikam. Legzdiņam labāk patīk sēt zālienu rudenī, kad ir vajadzīgais mitrums un arī nav liela saules intensitāte, kas varētu izdedzināt jauno zālienu. Tad arī pavasarī augi ir pietiekami spēcīgi, lai varētu pilnvērtīgi augt.

Jāatceras – ja vēlas labu zālienu, neiztikt bez mēslošanas. Pamatelementi, kuriem jāpievērš uzmanība, ir fosfors, slāpeklis un kālijs.

Pavasarī primārie darbi būtu iztīrīt zālienu no vecām augu atliekām un sūnām. Pēc kopšanas uzreiz nomēslot ar slāpekli saturošiem kompleksiem minerālmēsliem, kas dotu papildus enerģiju un zaļāku krāsu zālienam. Zāliens jāpļauj sausā laikā. Jo biežāk pļauj zālienu, jo tas skaistāks. Katru otro dienu var pļaut bez zāles savākšanas, bet, ja to iespējams darīt retāk, tad Legzdiņš iesaka pļaut ar savācējgrozu.

Tikpat svarīga ir arī kvalitatīva ūdens pieejamība, jo karstākos laika apstākļos nebūs iespējams iztikt bez zāliena laistīšanas – ūdens ir limitējošais faktors, kura trūkums zālienu var neatgriezeniski sabojāt.