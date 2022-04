Pašai savs saules dārzs: kādas saulespuķes audzēt šosezon

Ja negribi, lai putniņi apēd noziedējušās saulespuķes sēklas, zieda galva jāapsien ar smalku tīklu, audumu vai agrotīklu – galvenais, lai noziedējusī galviņa elpotu.

Šķirņu izlase

Lielākā daļa saulespuķu šķirņu ziedu krāsa ir dažādu toņu dzeltenā un oranžā, piemēram, 'Bajo', 'Cutting Gold', 'Full Sun', 'Goldrush', 'Sonja', 'Soraya', 'Valentine', bet ir arī sarkanīgas ziedu šķirnes – 'Claret', 'Pro Cut Red', brūnganas – 'Moulin Rouge', raibas, sarkanbrūni dzeltenas – 'Florenza', 'Ring of Fire', 'Rumi Bicolor Scarlet' un baltas – 'Pro Cut White and Black', 'Pro Cut White and Creme'.