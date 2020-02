Pavasara vēstneses sniegpulkstenītes: pārstādīšanas padomi un kompozīciju idejas

Pavasaris nav iedomājams bez sniegpulkstenītēm, kuras ar savu daili priecē krietni ātrāk par visiem augiem dārzā. Šogad sniegpulkstenītes dažiem dārzkopjiem sākušas dārzos ziedēt krietni ātrāk, kas liecina – pavasaris vairs nav aiz kalniem!

Šoreiz "Tavs Dārzs" ir apkopojis padomu izlasi tieši par sniegpulkstenītēm, to audzēšanu, kā arī augu krāšņajām kompozīcijām vāzēs. Skaidrs ir viens – reti kurā mājā nav šo pavasara vēstnešu. Ja tomēr esi to cilvēku vidū, kurš savā dārzā nav iestādījis sniegpulkstenītes, tad varbūt pēdējais laiks ir apdomāt to iegādi. Taču, ja nav dārza, tad allaž labs variants ir grieztie ziedi, tajā skaitā arī sniegpulkstenītes, kuras mājās spēs ienest kripatiņu pavasara.

Zemāk vari lasīt speciālista ieteikumus sniegpulkstenīšu audzēšanā, kur varēsi gūt atbildes uz dažādiem jautājumiem, tajā skaitā arī to, kādi ir piemērotākie augšanas apstākļi un knifiņi pārstādīšanā.

Kā pārstādīt sniegpulkstenītes

Foto: Shutterstock



Viens no pavasara priekiem viennozīmīgi ir sniegpulkstenītes, kas spraucas starp sniega kārtu vai satrūdējušajām lapām. Ja prātuļo par to, kā tās pareizi pārstādīt, lai pavasarīgo daili varētu vērot dārza pārredzamākā vietā, tad ņem vērā šos padomus, ko sniedz Dārzu mākslas uzņēmums ''Galantus''.

Lasīt vairāk

Feinas idejas kompozīcijām ar pavasara vēstnesēm sniegpulkstenītēm

Foto: Shutterstock



Ziemai atkāpjoties, pirmās dvesmas par pavasari vieš sniegpulkstenītes, kas pat par spīti sniegam spraucas tam cauri un liek domāt par tuvojošos pavasari. Taču balto ziedu zvanus var ne vien baudīt, esot ārā, bet iestādīt puķupodos, ziedkātus ielikt vāzē un rotāt tādējādi arī iekštelpas. Te būs lērums ideju, kā pavasari ienest mājoklī.

Lasīt vairāk