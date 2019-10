Pelargonijas nezied: kas kaiš augam

Krāšņās pelargonijas ar savu daili priecē arī tad, kad tās ir ienestas iekštelpās. Tomēr ne visiem dārzkopjiem izdodas izlolot krāšņu pelargoniju, jo tā nereti ziedus var neatraisīt. Tā tas noticis arī "Tavs Dārzs" lasītājai Marijai.

"Kas varētu būt par vainu, ka neziedēja pelargonijas? Bija pārstādītas, laistītas ar šķidro mēslojumu. Ko darīt pavasarī?" taujā Marija. Viņa arī vēlas uzzināt, kas pelargonijām jāliek pašā apakšā pirms zemes, ja to pavasarī vēlas pārstādīt.

"Tavs Dārzs" pēc padoma vērsās pie Nacionālā botāniskā dārzā (NBD) Oranžērijas augu nodaļas vadītājas Zanes Purnes, kura atzina – pelargoniju neziedēšana ir brīnums. "Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc nezied pelargonijas – pārāk liels pods," piebilst speciāliste, "vēl iemesls varētu būt pārāk tumša vieta, nav pareiza augsne, augs tiek nemitīgi pārvietots (piemēram, vienu nedēļu vienā vietā, bet tad citā tiek pārlikts), vai arī cilvēki aiz lielas mīlestības to pārmēslo ar slāpekli, augs ir pārbarots." Vēl viņa stāsta, ka pie neziedēšanas iemesliem var minēt augus, kas audzēti no sēklām, jo tad pelargonijas pirmajā gadā negribīgi zied. "Varbūt ir nevēdinātas telpas. Cilvēkiem tas varētu šķist dīvaini, bet augam telpu vēdināšana ir ļoti svarīga. Svaigs gaiss ir nepieciešams, lai veidotos ziedi," paskaidro Purne. Kā stāsta speciāliste, parasti pie neziedēšanas nav vainojams viens faktors, bet tas ir faktoru kopums.

Kā atgādina speciāliste, pelargonijas ir ļoti uzmanīgi jālaista, jo to saknēm nepatīk liels slapjums. "Uz paliktņa apakšā nevar būt ūdens ne ziemā, ne vasarā," pamāca Purne. Tāpat viņa dalās padomos par pelargoniju mēslošanu – ja ir dārza augsnē iestādīta, tad pelargonijas var nemēslot, bet, ja kūdrā, tad nedēļā reizi tās var palutināt ar mēslojumu, kurš satur gan kāliju, gan fosforu.

Runājot par to, kas jāliek podā pirms pašu pelargoniju stādīšanas, NBD speciāliste iesaka likt putnu mēslu koncentrātu vai ļoti labi satrūdējušus kūtsmēslus. "Pelargonija vēlas trūdvielām bagātu augsni. Lai būtu labāka gaisa un ūdens caurlaidība – var piejaukt klāt arī rupju granti vai perlītu. Ja pelargonija tiks stādīta dārza augsnē (kur ziedējušas tās pašas samtenes) vai kūdrā – tām ziedi jāraisa nepārtraukti," tā speciāliste.

