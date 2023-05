Pieci zemsedzes augi, kas pagalmu pārklās ar košu ziedu paklāju

Zemsedzes neticami ātrā tempā bagātīgi pārklāj zemi ar smalkiem ziediņiem visdažādākajās krāsās, nodrošinot košumu pagalmā visu vasaru. Taču tās var būt arī viltīgas, no vienas puses, lielākais ieguvums no zemsedzēm ir efektīva cīņa ar nezālēm, no otras puses, tās pašas var kļūt par invazīvu sugu. Bet, ja seko līdzi to augšanas tempam, tad dekoratīvie ziedu puduri veiksmīgi aizpildīs nomaļākos pagalma stūros.

Asinssārtā gandrene



Gandreņu dzimtā ir daudz krāšņu un izturīgu ziedu, kas pagalmam piešķirs dažādas krāsas un tekstūras. Savukārt asinssārtā gandrene izceļas ar saviem maigajiem purpursārtiem ziediem. Kaut arī ierasti zemsedzes nav augstas, taču gandrene pārsteidz ar augtiem ziedu stublājiem, kuri var sasniegt pat 50 centimetrus. Savukārt zemākās gandrenes ir vien 15 centimetrus augstas.

Foto: Shutterstock

Kupli asinssārtās ganderes puduri jebkuru pagalmu un daiļdārzu padarīs vēl košāku, turklāt tās nav prasīgas. Gandrenes ir iecietīgas pret sausumu un ātri ataug, ja tās tiek nogrieztas. Tās pat neauglīgā augsnē var izveidot plūstošus un leknus ziedu paklājus.

Plankumainā panātre



Arī plankumainā panātre nemaz tik zema nav, taču aug kuplos puduros un teicami izskatās ēnainos pagalma nostūros, īpaši tajos, kuru sakārtošanai neatliek laika. Dekoratīvi ziedu puduri ar smalkiem ziediem baltā vai purpursarkanā krāsā labi izskatīsies kombinācijā ar papardēm vai citiem ēnu mīlošiem zaļumiem. Jāņem gan vērā, ka plankumainā panātre ļoti ātri izplatās, tāpēc to labāk audzēt plašos pagalmos, kur tā varēs plesties plašumā. Savukārt nelielā puķudobē tā var kļūt par īstu postu, kas iznīdē citus ziedus.

Foto: Shutterstock

Aslapu flokši



Ja vēlas bagātīgu un neticami košu ziedu paklāju, tad aslapu flokši būs drošākais variants. Tie aug ātri un ir izturīgi pret sausumu, tikai jāatceras, ka flokši mīl sauli. Tāpat kā citas zemsedzes arī aslapu flokši ātri plešas plašumā, tāpēc, ja nevēlas pārāk lielu teritoriju noklāt ar purpursārto paklāju, tad jāseko līdzi augšanai un pēc vajadzības tos izravēt.

Foto: Shutterstock

Obrētas



Ne mazāk iespaidīgu ziedu paklāju veido obrētas, kuras pacietīs gan karstumu un sausumu, gan akmeņainu augsni, taču tas nenozīmē, ka augsne drīkst būt pliekana. Tieši otrādi – obrētas mīl bagātīgu augsni. Savukārt to kombinācija ar milzīgiem akmeņiem jau ir kļuvusi par daiļdārzu klasiku. Obrētas eleganti vijas pa robustajiem akmeņiem, veidojot tekstūru un krāsu kontrastus. Turklāt obrētas ir daudzgadīgas ziemcietes, tāpēc spilgtais rozā toņu ziedu paklājs priecēs vairākus gadus pēc kārtas.

Foto: Shutterstock

Laimiņi



Savukārt, ja ir vēlme noklāt pagalmu ar dekoratīvu zaļumu paklāju, bet eksperimentēt ar dažādām ziedu krāsām negribās, tad jāizvēlas laimiņi. Tie ātri noklās pagalmu vai akmensdārzu ar nelielām, bet biezām lapām, kuru krāsas var variēt no maigi zeltainām līdz pat sudrabaini zilām. Laimiņiem būtiski atšķiras ne tikai lapu krāsas un formas, bet arī spēja pārziemot, tāpēc var nākties paeksperimentēt ar dažādām šķirnēm līdz atrod piemērotāko.

Foto: Shutterstock

Eksperimentēt var arī ar laimiņu audzēšanas lokāciju, piemēram, Skandināvijā tos audzē uz ēku jumtiem.

Foto: Shutterstock

Rakstam tika izmantota informācija no "Homes and Gardens".