Populārākās rododendru šķirnes un ieteikumi, kā izvēlēties piemērotāko

Pavasaris ir piemērotākais laiks stādu iegādei, lai papildinātu savu dārzu ar burvīgām pērlēm. Pašlaik jau var iegādāties rododendrus, kuru klāsts ir ļoti plašs, tāpēc padomos, kā izvēlēties labāko un kādas ir populārākās rododendru šķirnes, "Tavs Dārzs" padomos dalās atsaucīgā Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas "Babīte" pētniece Gunita Riekstiņa.

Viņa atklāj, ka siltā pavasara dēļ ne tikai tikai rododendru ziedēšanas, bet arī stādīšanas laiks ir sācies agrāk. Kā norāda pētniece – rododendru klāsts audzētavās ir ļoti liels, tāpēc dažreiz ir grūti izvēlēties piemērotākos rododendrus savam dārzam.

"Viena no īpašībām, kas jāņem vērā, izvēloties rododendrus, ir to atšķirīgais ziedēšanas laiks," uzsver pētniece. Viņa stāsta, ka agri ziedošās sugas un šķirnes Latvijas apstākļos parasti uzzied aprīlī un maija pirmajā pusē, bet lielākajam vairumam rododendru ziedēšanas kulminācija ir maija beigās un jūnija sākumā. "Visvēlāk ziedošie uzzied jūnija beigās un to ziedēšana ilgst līdz pat jūlija vidum," papildina Riekstiņa, "prasmīgi sakombinējot dažādos laikos ziedošus rododendrus, varam iegūt ziedošu dārzu trīs mēnešu garumā, no aprīļa vidus līdz pat jūlija vidum."

Ja arī tu vēlies papildināt savu dārzu ar skaistu rododendru, tad lūko noderīgus Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas "Babīte" pētnieku padomus:

Savukārt zemāk lūko pētnieces ieteiktos un populārākos rododendrus, kas zied dažādos laikos, kā arī vari izlasīt viņas sarūpētos aprakstus par katru šķirni!

Aprīlī

Ledebūra rododendrs – daļēji mūžzaļš, 1,5-2 metrus augsts krūms. Kārtējā gada lapas pārziemo un saglabājas ziedēšanas laikā. Līdz ar jauno lapu parādīšanos tās nobirst. Lapām vaivariņu aromāts. Ziedi violeti rožaini. Uzzied agri – aprīļa otrajā pusē.