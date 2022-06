Puķe ar ziediem košiem kā ledenes – kauslapu levīzija

Kauslapu levīzija ir neliels sukulentam līdzīgs daudzgadīgs augs, kas piemērotos apstākļos skaisti aug un papildina apstādījumus un akmeņdārzus. Ja izlem mēģināt dārzā audzēt kauslapu levīziju, rēķinies, ka tai nepieciešami īpaši augšanas apstākļi, jo tā ir izteikti jūtīga pret mitrumu un aukstumu.

Mazo košo ziedu puķe pieder pie portulaku dzimtas un ir lēnziedīga – pilnībā pieaug tā trīs līdz piecu gadu laikā. Aug vidēji auglīgā, neitrālā līdz skābā, labi drenētā augsnē saulē vai nelielā pusēnā. Svarīgi kauslapu levīziju audzēt sausā vietā, kurā nekrājas ūdens, lai saknes pasargātu no puves, kas īpaši bīstama ir aukstā laikā, tāpēc mūsu ziemas kaulsapu levīzijai var būt paskarbas. Toties tā neiebilst pret augšanu nabadzīgās augsnēs, tādēļ ir labs papildinājums akmensdārzos. Tā kā kauslapu levīzija ir daudzgadīgs augs, ieteicams to mulčēt ar smalku granti, kas turklāt aizkavēs pārāk lielu mitruma uzkrāšanos. Tikko iestādītu augu vajadzētu regulāri laistīt, taču uzmanīties no pārlaistīšanas, savukārt, kad tas ieaudzis, laistīšana jābūt minimālai.

Kauslapu levīzijai mēdz piemesties laputis, tā ļoti garšo gliemežiem, īpaši, ja augs ir pārlaistīts vai ilgstoši bijis mitrumā, tādēļ var nākties pacīnīties ar šiem kaitēkļiem. Kā cīnīties ar laputīm, lasi "Delfi" rakstā "Laputis dārzā. Padomi, kā efektīvi cīnīties ar kaitēkļiem". Lai kauslapu levīzija labāk augtu, reizi mēnesī tā jābaro ar komplekso mēslojumu, kas apgādās puķi ar visām nepieciešamajām barības vielām.

Foto: Shutterstock

Tās ziedi ir ļoti skaisti un dekoratīvi, krāsas – piesātinātas un izteiktas, tādēļ augu bieži izmanto krāsu kompozīcijām. Piemērotos apstākļos kauslapu levīzija zied bagātīgi, noziedējušos ziedus ieteicams apgriezt, lai veicinātu turpmāku ziedēšanu. Ziedi, atšķirībā no šķirnes, var būt sārti, gaiši rozā, oranži, dzelteni, balti vai purpursarkani apmēram divu centimetru diametrā uz apmēram 20 centimetrus gariem kātiem, tādēļ šī pundurveida puķe ideāli piemērota maziem dārziem. Kādi augi vēl piemēroti maziem dārziem, lasi "Delfi" rakstā "Augi 'īkstīša' izmērā, kas labi izskatīsies pat mazākajā dārzā".

Raksta sagatavošanai izmantota informācija no portāla "Plant Care Today", "Gardenia", "Fine Gardening" un "The Spruce".