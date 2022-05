Puķes un dārzeņi, kas draudzējas un aizsargā viens otru

Reizēm dārzā vietas ir maz vai tā ir izteikti ierobežota, tādēļ nav telpas plašiem apstādījumiem un daudzveidīgām dobēm. Ne viss jāstāda atsevišķi, ierādot katrai kultūrai savu vietu. Puķu, dārzeņu un garšaugu stādīšana līdzās veido labvēlīgu bioloģisko daudzveidību, kā arī var samazināt kaitēkļu un slimību rašanos. Stādīšanas mākslu apraksta portāls "House and Garden", norādot, kuras kultūras harmoniski sadzīvo un pat aizsargā no kaitēkļiem, tāpēc stādāmas blakus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Simbiotiskā harmonijā kultūras audzēja simtiem gadu senā pagātnē. Piemēram, Ziemeļamerikas indiāņi kopā stādīja kabačus, pupiņas un kukurūzu, šo trīsvienību dēvējot par "trīs māsām" – pupiņas augsnei deva skābekli, kukurūzas stublāji bija balsts pupiņām, savukārt kabači ar savām platajām lapām samazināja mitruma iztvaikošanu un neļāva augt nezālēm. Francijā vīnogulāju rindu beigās stāda rozes, jo tās piesaista laputis, pirms kaitēkļi sasniedz vīnogulājus. Rozes arī pirmās uzņem sēnīšu slimības, piemēram, miltrasu, pirms tā pārņem vīnogulājus, tādēļ šāds kultūras tandēms strādā kā agrīnās brīdināšanas sistēma lauksaimniekiem.

Stādot saderīgas, bet atšķirīgas kultūras, var panākt to, ka tās viena otru pasargā. Ir daudz ieteikumu par stādīšanas kompanjonu kombinācijām, no kurām lielākā daļa nav zinātniski pārbaudītas, taču "House and Garden" apkopojis tādus, kas, šķiet, darbojas vislabāk.

Kliņgerītes un lapu dārzeņi

Kliņģerīšu audzēšana starp dārzeņiem, piemēram, lapu kāpostiem un salātiem, piesaistīs labvēlīgus kukaiņus, piemēram, ziedmušas, mārītes un zeltactiņas, kas visi ir dabiski laputu plēsēji.

Kreses, izops un kāpostveidīgie dārzeņi

Tāpat kā kliņģerītes, arī kreses ir viegli izaudzēt no sēklām, turklāt tās ir ātraudzīgas. Kresēs ir ēteriskās eļļas, kas piesaistīs dažādus kaitēkļus, tostarp kāpostus ēdošos kāpurus, tāpēc tās var izmantot kā "upuraugu" brokoļu, kāpostu vai lapu kāpostiem. Savukārt izops piesaista balto kāpostu tauriņu, bet tā tumšzilie ziedi – bites.

Baziliks un tomāti

Šis klasiskais duets ne tikai labi garšo kopā, bet sadzīvo arī augot viens otram līdzās. Baziliks no tomātiem pārvilinās baltblusiņu un tās aromātiskās lapas atbaidīs citus kaitēkļus. Arī augšanas apstākļi bazilikam un tomātiem ir līdzīgi.

Samtenes un kartupeļi

Samteņu saknes izdala ķīmisku vielu, kas atbaida augsnes kaitēkļus, piemēram, stiepļu tārpus, tāpēc labi der stādīšanai starp kartupeļiem.

Lavanda un puravi

Lavandu vai oregano var izmantot kā puravu un burkānu kompanjonu, jo aromātiskās lapas aizbaida laputis un citus kaitēkļus, piemēram, tabakas tripsi.

Timiāns un rozes

Spēcīgā timiāna smarža attur kaitēkļus no rozēm, bet "timiāna tēja" jeb ūdenī izmērcētas timiāna lapas ir iedarbīgs izsmidzināms līdzeklis pret kāpostu cekulkodi.