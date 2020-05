Puķu podu skaistākās kombinācijas un šīs sezonas aktualitātes

Maijā terases, dārzi un palodzes sāk greznoties ziedu rotās, jo tiek stādītas košās atraitnītes, balkonu klasika – petūnijas un pelargonijas – un citi augi, kas ar saviem ziediem priecēs visas vasaras garumā. Turklāt puķu kastēs var veidot dažādas ziedu kombinācijas, saliekot kopā vairākus augus. Kādas ir šīs sezonas aktualitātes un kādi augi kastēs būs lieliska kombinācija, lūko rakstā tālāk.

"Tavs Dārzs" uzrunāja audzētājus, aicinot dalīties savos ieteikumos, novērojumos un pieredzes stāstos par balkona puķu kombinācijām, kā arī šīs sezonas modes tendencēm.

Jāņa Aldermaņa dārzniecības ieteikumi

"Daudzi mūsu klienti, iegādājoties stādus savām kastītēm, ne vienmēr iedomājas par turpmāko kopšanu un ziedēšanas ilgumu," atzīst dārzniecības vadītāja Vija Rožukalne, kura dalās ieteikumos, ko vajadzētu ņemt vērā, izvēloties kastītes augu sortimentu:

1. Kastīšu sortimenta izvēlē ļoti strikti jāseko gaismas apstākļiem turpmākajā kastīšu atrašanās vietā.

Piemēram, labi pazīstamās petūnijas krāšņi ziedēs saules pusē – dienvidos, jo to attīstībai un ziedēšanai vajag, kā minimums, luksusu. Tas pats būs verbenām, lauvmutītēm, lobēlijām, bakopām (suterām).

Foto: Jāņa Aldermaņa dārzniecība

2. Rietumu un austrumu pusē var izvēlēties ziedošas viengadīgas puķes. Tomēr vasarā stipri jāuzmana rietumu puse, jo šeit saule mēdz būt īpaši karsta, kas daudzām puķēm nepatīk.

Piemēram, ar spēcīgu sauli nesadzīvo Jaungvinejas balzamīnes (izņemot speciālu grupu – Sunpatiens).

Pelargonijas ir mazāk jutīgas pret apgaismojumu un lietu nekā petūnijas. Līdz ar to tās ir izturīgākas lietainos un vējainos laikapstākļus.

Vējainos balkonos labi jūtas bakopas, dzeltenās lizimahijas, glehomas un krāsainās batātu ipomejas.



3. Ziemeļu pusē ieteicamas skaistnātres dažādās krāsās, plektranti un graudzāles. Šīs kombinācijas vienmēr izskatīsies labi un nebūs atkarīgas no laika apstākļiem.

Foto: Jāņa Aldermaņa dārzniecība

Kas vēl jāņem vērā balkona puķu kompozīcijās

Šādos puķu sajaukumos ļoti labi iederas garšvielas – majorāns, timiāns, sarkanais un zaļais baziliks, dažādas piparmētras, mazais balkona tomātiņš.

Stādot "ēdamas'' lietas, jāatceras, ka mēslojumu labāk izvēlēties uz dabīgas humusa bāzes un to substrātam pievienot jau pie augu stādīšanas.

Foto: Jāņa Aldermaņa dārzniecība

Izvēloties stādus, ieteicams prognozēt laiku, kuru vēlaties veltīt augu kopšanai. Piemēram, izvēloties krāšņās lielziedu petūnijas, nāksies regulāri vākt vecos ziedus, bet mazās petūnijas ''māsas'' kalibrahojas ziedus vākt nevajadzēs, jo tie nokaltīs un nobirs paši.

Zemnieku saimniecības "Zutiņi" ieteikumi par podu noformējumu un šī gada tendencēm

Foto: Publicitātes foto

Zemnieku saimniecības "Zutiņi" saimniece Rūta Beirote ar saviem krāšņajiem lolojumiem



"Vai tiešām petūnijas un pelargonijas būs modē arī šovasar balkona kastēs? Jā! Bet galvenokārt tādēļ, ka nu jau visi mēs esam iemācījušies tās audzēt bez liekas piepūles, zinām, kāds izskatīsies gala rezultāts, tā teikt, pārbaudīta vērtība," norāda zemnieku saimniecības "Zutiņi" saimniece Rūta Beirote. "Tomēr kā svaiga gaisa malku, iekārtojot terases, mēs gribam ko neierastāku un interesantāku. Lai viesi brīnās un kaimiņi apskauž. Kas būs modīgi šovasar, iekārtojot balkona kastes, podus un terases noformējumu?"

"Un paralēli tam mūsu terase šogad pakļaujas mūsu tik cilvēciskajām īpašībām – es drīkstu aizmirst, es drīkstu aizbraukt, es drīkstu rūpēties mazliet mazāk. Es labošos."

Rakstā tālāk vari lasīt "Zutiņu" saimnieces ieteikumus par augu kombinācijām podos, kā arī aktuālajām modes tendencēm puķu kastēs!

Tīri krāsu salikumi

"Jau krietnu laiku modē ir kombinēti daudz un dažādu augu sajaukumi, lai radītu mežonības, dabas daudzveidības un pļavas efektu.

Lēnām pretī sāk spēlēt klasiskā elegance – tīras krāsas un viena veida augi, ieturēti tādā tīri skandināviskā stilā.

Piemēram, joprojām izvēlamies petūnijas, ko mēs visi mākam audzēt, bet tīrās pretkrāsās – melns ar baltu. Sarkans ar melnu. Zils ar baltu. Kastēm apjomu piešķiram ar baltajām sīkziedu hamesticēm. Kombinējot melnās un sarkanās petūnijas, kontrastu varam piešķirt ar pelēkajiem kaleceofaliem.

Melnās petūnijas lieliski kombinējas arī ar baltajām bakopām, suterām.

Ir košums, un ir tīras, skaistas krāsas – uzreiz pamanāmas. Skandināviski interesanta elegance.

Dārzeņi

Krietnu laiku mēs jau esam raduši audzēt balkonu kastēs puķes kopā ar garšaugiem. To ir sapratuši arī selekcionāri, pielāgojot garšaugu krāsas un struktūru, piemēram, radot zeltlapainu timiānu vai sudrablapu piparmētras. Mēs ejam soli tālāk.

Vai zinājāt, ka puķu kastēs lieliski izskatās arī tomāti, čili pipari un sarkanziedu rožu zemenes?

Kad garšaugu kombinācijas ar petūnijām nu jau kļuvušas par ierastu lietu, laiks izmēģināt lielākus augus un dārzeņus – lapu bietes, Briseles kāpostus, mazos, nestīgojošos cepamķirbjus u. c.

Struktūraugi

Ne visam vienmēr ir jāzied!

Aizvien pieprasītāki kļūst dažādi smilgaiņi, skaraiņi un lapaiņi kombinācijās ar kvalitatīviem māla, akmens, auduma vai cita dizaina podiem. Pozitīvi ir tas, ka augs neaizēno poda krāšņumu, nav tik prasīgs kā ziedaugi, piedod retāku aplaistīšanu vai mēslošanu. Izskatās tīri un eleganti – atbilstoši skandināviskajai pieticībai, uz kuru tik bieži tiecamies.

Populārākie struktūraugi ir kaleceofali, mulenbekijas, heliokrusumi, plektranti, smilgas.

Koši lapaiņi

Es negribētu teikt, ka ziedi novirzās otrā plānā. Tomēr drosmīgas mājsaimnieces aizvien biežāk izvēlas kombinēt krāsainos lapaiņus ar neierastiem struktūraugiem. Koši sarkanas, dzeltenas un violetas heihēras tiek kombinētas ar maigajām mulenbekijām un koši dzeltenajām nokarenajām pļavu zeltenēm vai gaisīgajiem kaleceofaliem, tāpat arī ar skaistnātrēm un batātu ipomejām. Rezultāts – košums, struktūra – bet neviena zieda. Skaisti un pārsteidzoši!

Praktiskums tajā visā – vieglāka kopšana un laistīšana. Podi vienmēr izskatās skaisti – arī tad, ja nedaudz iekaltēti. Terase nevienu brīdi nav mazāk krāšņa, kā tas var gadīties ziedošo puķu ''viļņošanās'' dēļ – puķes mēdz noziedēt un būt bez ziediem, kamēr sariešas jauni pumpuri.

Neierasti podaugi

Mēs zinām, ka puķes var stādīt podos, bet mūsu kultūrkodā ir rakstīts, ka, piemēram, lilijas vai gladiolas var stādīt tikai dobēs. Ne gluži. Augs lieliski izskatīsies arī podos un kastēs terasē. Jā, te jāpiedomā pie atbilstoša dziļuma un kombinācijas ar citiem augiem, bet atkal – rezultāts ir pārsteidzošs.

Biezlapji un sukulenti

Skaisti, skaraini, spuraini vai, gluži pretēji, tik vienmērīgs klājums, ka gribas noglaudīt, – tādi ir balkona podi ar biezlapjiem. Interesanta struktūra, savdabīgas krāsas, iespēja kombinēt arī ar ne pārāk agresīviem ziedošajiem augiem. Un tajā pašā laikā – izturība. Pat ja aizmirsīsies kādu dienu kārtīgi apliet, biezlapji to mērenās devās mums piedos.

Podos drīkst stādīt ziemcietes

Laiks lauzt stereotipu, ka podos vieta tikai viengadīgajām puķēm. Bet ko darīt, ja košie lapaiņi vai krāšņās puķes ir daudzgadīgas? Neko – stādām iekšā! Daudzgadīgās graudzāles, krāsainās piparmētras, krāšņās heihēras un tik daudzkrāsainās hostas. Pat dārza čīkstenes, no kurām daudzi tik ļoti pūlas tikt vaļā. Un šeit ir viens milzu bonuss: daudzi no šiem augiem pārziemo puķu podā! Otrkārt, daudzi no šiem augiem jau aug mūsu dobēs, atliek vien padalīt ceru un pārnest uz podu – bez liekām izmaksām!

Pīto kārklu vijumi

Puķu podam ir iespēja piešķirt otro stāvu. Pītie kārkli lieliski iederas terases noformējumā gan kopā ar puķēm, gan struktūraugiem. Krāšņi lapaiņi, kam pīt bizes vai kuros iekārtot ligzdu putniem.

Tālās zemēs tos izmanto jau sen, un nu beidzot tie atnākuši arī līdz mums.

Bonuss: tie ir daudzgadīgi un mazprasīgi. Kad podā tas apnicis, varam pārvietot uz puķu dobi vai dīķmalu."