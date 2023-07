Rotaļīgas un izteiksmīgas – skaistas lavandu šķirnes

Pilnā sparā rit lavandu ziedēšanas laiks, un vairākas vietas Latvijā gaida pie sevis ciemos, lai atrādītu reibinoši aromātiskos zilos laukus, kas ik gadu nebeidz vilināt interesentus. Lavanda mūsu dārzos vairs nav retums, bet daudziem tā joprojām asociējas ar zemu krūmiņu zilām smalkām ziedu vārpām. Bet lavandas ir tik dažādas! Lai gan visas no tām nopērkamas Latvijā, iedvesmai aplūkosim dažas no skaistākajām un neparastākajām šķirnēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visas lavandu šķirnes ir aromātiskas un izturīgas pret sausumu, tām vajadzīgs daudz saules gaismas un vietā ar labu drenāžu. Lai gan izmēri šķirnēm atšķiras, tās visas labi izskatās un ir piemērotas stādīšanai apstādījumu priekšpusē, celiņu apmalēs, podos un konteineros, ko izkārtot uz terasēm vai citviet dārzā.

Jaunākās šķirnes, kas radītas, mēdz būt smaržīgākas par senajām, jo tām ir augstāks eļļas saturs. Lielākā daļa lavandu zied purpursarkanos, rozā, baltos, zilos un violetos toņos un tām ir pelēka lapotne. Līdztekus smaržai un krāsai, lavandas piesaista bites un citus labos kukaiņus, tādēļ dārzs čum un mudž no mazajiem kustoņiem, kas drūzmējas, mielojoties ar ziedu nektāru.

'Alba' ir izturīga, gara un viena no spēcīgāk augošajām lavandām. Tās krūmu veido lineāras, pelēkzaļas lapas un uz gariem kātiem koniski ziedi baltā krāsā, kas ir izteikti aromātiski. 'Alba' ir vidēji 90 centimetrus gara, bet labos augšanas apstākļos var sasniegt pat 1,2 metru augstumu. Lavandu 'Alba' iecienīts stādīt kopā ar krūmu rozēm un sausumu izturīgiem augiem (par tiem vari uzzināt šajā rakstā).

Foto: Shutterstock

Lavanda 'Tiara' ir izteiksmīga šķirne, kas augu krāsu shēmu padara pamanāmu un rotaļīgu – acis negribas novērst to divkrāsu ziediem. 'Tiara' tiek izvēlēta stādīšanai konteineros un puķu traukos, ko izvieto uz terases, kā arī saules apspīdētiem akmensdārziem.



Ar saviem blīvajiem ziediem, kurus rotā violeti "volāni", 'Papillon' ir viena no pamanāmākajām lavandām. Tai ir īsas, šauras un aromātiskas lapas. 'Papillon' ir salizturīga, der stādīšanai konteineros. Labi sader kopā ar tādiem augiem kā klinšrozītes, slotzars un cerinte.

Foto: Shutterstock

'Willow Vale' arī tiek saukta par izteikti spēcīgu šķirni, kas iecienīta stādīšanai konteineros un lielos puķu podos, bet labi izskatās arī saulainās vietās norobežojuma veidošanai vai iestādītas gar šaurām taciņām kā mazs dzīvžogs.

Foto: Shutterstock

Vēl viena no izturīgākajām dārza lavandām ir 'Miss Katherine', ko audzē sausās vietās un tās kompaktā, blīvā krūma dēļ izmanto mazu dzīvžogu un norobežojumu veidošanai. Iecienīta pasteļtoņa dēļ, lai papildinātu apstādījumu kompozīcijas. 'Miss Katherine' zied ļoti bagātīgi un tās rozā tonis ir viens no tumšākajiem, kāds lavandām ir. Šī lavanda tiek uzskatīta arī par izturīgāko no visām rozā krāsā pieejamām. Pelēkzaļās lapas ir izteikti aromātiskas un daži ziedi veidojas zvaigznes formā.



'Ballerina' lepojas ar purpursarkanām blīvu ziedu smailēm, kuras papildina baltas seglapiņas, kas ar laiku kļūst rozā vai gaiši violetas. Šī šķirne ieguvusi "The Royal Horticultural Society" balvu "Award of Garden Merit", kas nozīmē, ka šis ir viens no labākajiem augiem, ko izvēlēties. Labi izskatās, ja sastādīta daudz. Izmanto arī nožogojumu veidošanai un stādīšanai konteineros. 'Ballerina' ir īsts tauriņu un bišu magnēts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Raksta tapšanā izmantotie avoti: "House & Gardens", "Gardenia", "The Royal Horticultural Society", "Gardening etc".