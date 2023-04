Rozā prieks! Koši krūmi un koki, kas pavasarī priecē ar rozā un sārtiem ziediem

Pavasarī ziedos plaukst ne tikai pirmās puķes dobēs, bet arī koki un krūmi. Visi zinām, cik saviļņojoši ir lūkoties ābeļziedos, kas sārti sakārtojušies zaru galos un brīdina – vasara jau ir tepat blakus. Lai dārzā baudītu krāšņu ziedu jūru jau sākot ar aprīli, vari dārzā iestādīt dažādus kokus un krūmus, kuru ziedēšanas laiks ir tieši pavasaris. Lūk, septiņi kokaugi, kas ziedēs sārtiem toņiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sakuras

Sakuras dārzā ienesīs ne tikai sārto krāsu košumu, bet arīdzan eksotiku. Kā reiz "Māja&Dārzs" skaidrojusi "Stādi dārzam" īpašniece Kristīne Timrota, Latvijas klimatiskajiem apstākļiem vispiemērotākā šķirne būs 'Accolade', kas pavasarī rotāsies maigi rozā ziedi, tāpat kā 'Kanzan' un 'Kiku Shidare Zakura'.

Foto: Natālija Hlapkovska, DELFI

Sakuras jāstāda saulainās, no vējiem pasargātās vietās, lai neapsalst to zari un ziedpumpuri – piemērota vieta veicinās arī košu lapu krāsojumu rudenī. Augsnei jābūt trūdvielām bagātai, labi drenētai un auglīgai. Jāatceras, ka, lai sakuras skaisti ziedētu un sakuplotu, tām sausos un krusteniski augošos zarus jāizgriež. Labākais laiks sakuru stādīšanai ir tagad – pavasarī – vai rudenī.

Trīsdaivu mandele

Foto: Shutterstock

Reizē ar lapu plaukšanu bagātīgi zied arī sakuru radiniece – trīsdaivu mandele jeb mandeļkoks. Pieaudzis koks spēj sasniegt pat trīs metru augstumu. Labi augs saulainās, no vēja pasargātās vietās. Jāņem vērā, ka pusēnā ziedēšana nebūs tik bagātīga, taču tā būs ilgstošāka. Ar ziediem koks priecēs aprīļa beigās un maija sākumā.

Augsnei jābūt auglīgai un labi drenētai, taču ne skābai. Pēc ziedēšanas mandeļkoka zarus saīsina par vienu trešdaļu. Arī trīsdaivu mandele skaisti rotās dārzu rudenī, kad tās lapas iekrāsosies dzeltenajos toņos.

Jūdas koks

Foto: Shutterstock



Jūdas koks pagalmā izcelsies ar koši violetajiem ziediem, kad veidojas uz stumbra un izdaiļo to vēl pirms lapu plaukšanas. Ja apstākļi ir tīkami, koks var izstiepties pat 15 metru augstumā – stumbrs bieži ir izlocījies.

Jāņem vērā, ka pirmajos gados koks var apsalt. Jūdas koki ir izteikti saulmīļi – jo vairāk sauli un siltumu tie saņems, jo vairāk ziedu būs nākamajā gadā. Rudenī koku lapas kļūst gaiši vai zaļgani dzeltenas.

Rododendri



Rododendri ir lielisks dārza papildinājums šķirņu bagātības dēļ. Agrāk ziedošās šķirnes zied jau aprīlī un maija pirmajā pusē, bet vairumam šķirņu ziedēšanas kulminācija ir maija beigās, jūnija sākumā. Vēlāk ziedošās šķirnes uzzied jūnija beigās un ar ziediem priecē pat līdz jūlija vidum.

Foto: Shutterstock

Jau aprīļa otrajā pusē violetajos toņos dārzu izkrāsos Ledebūra rododendrs, kuru lapām ir vaivariņu aromāts. Aprīļa beigās un maija sākumā violeti rožainiem ziediem plauks rododendrs 'P.J. Mezitt', kuram arī piemīt aromātiskas lapas, kuras turklāt vēlā rudenī un ziemā krāsojas iesarkani brūnas. Šī šķirne ir izturīga un augs arī vējainās vietās un spilgtā saulē. Izturīgs krūms ir arī Veseja rododendrs, kura ziedi ir gaišāk vai tumšāk rožaini. Japānas rododendrs pagalmu izkrāsos maija beigās, reizē ar lapu plaukšanu, turklāt būs ļoti dekoratīvs dārza papildinājums, jo tā ziedi rotājas oranžajos vai rožainajos toņos. Purpurvioletiem ziediem priecēs 'Ledikanense', kas zied maija beigās un ļoti bagātīgi.

Rododendriem tīk augt skābā, trūdvielām bagātā un irdenā substrātā. Lielākajai daļai mūžzaļo rododendru ir nepieciešama pusēna, bet saulainās vietās labi jutīsies mūžzaļie sīklapu rododendri. Savukārt vasarzaļajiem rododendriem ir nepieciešams daudz gaismas.

Magnolija



Magnolija, lai gan eksotiska, Latvijas dārzos sastopama arvien biežāk, turklāt ziedos tā rotājas jau agri pavasarī – pirms lapu plaukšanas. Magnolijām patiks irdena, trūdvielām bagāta un viegli skāba augsne saulainā vietā, lai gan koks spēj paciest arī daļēju noēnojumu. Tā kā magnolijām ir diezgan sekla sakņu sistēma, tad krūmkoku būtu ieteicams mulčēt ar kūdru, mizām vai kādu citu mulčas materiālu, kas to pasargātu no salnām, nezālēm un augsnes izžūšanu.

Foto: Shutterstock

Dekoratīvu funkciju dārzā pildīs šķirne 'Rustica Rubra', kurai ir patīkami smaržojoši ziedi, kas ārpusē ir purpursarkani, bet iekšpusē – balti. 'George Henry Kern' ir bagātīgi ziedoša šķirne, kuras ziedi rotājas gaiši rozā ar lillā nokrāsu. 'Betty' šķirne zied piesātināti violetā tonī, turklāt rudenī tā lapitne krāsojas vara krāsā. Rubīnsarkaniem ziediem dārzā gozēsies šķirne 'Nigra', kas uzzied agri pavasarī un vēlreiz vasaras beigās. Lieliem rozā ziediem, kas iekšpusē ir balti, ziedēs šķirne 'Pinkie'. Tumši bordo krāsas ziediem priecēs 'Genie', savukārt īpaši smaržīgiem un lieliem ziediem rozā krāsā plauks lēnaudzīgā 'Heaven Scent'.

Deicijas

Foto: Shutterstock



Deicijas dārzā ne tikai glīti ziedēs, bet arī piepildīs apkārtni ar patīkamu aromātu. Savu lapu un ziedu dēļ košumkrūms izskatās ļoti līdzīgs filadelfiem, kas Latvijā dēvēti par jasmīniem.

Ziediem rotājas vēlā pavasarī līdz pat jūnijam, dažas šķirnes zied arī jūlijā. Ziemcietība krūmiem ir vidēja, 5.–8. salcietības zona. Krūmi vislabāk augs saulainā vai daļēji noēnotā vietā, mēreni mitrā, vidēji auglīgā un labi drenētā augsnē. Šķirne 'Pink Beauty' zied maijā un jūnijā, to ziedi rotājas gaiši rozā nokrāsās, tāpat sārtos toņos zied šķire 'Rosealind', 'Strawberry Fields','Campanulata', savukārt 'Pink Pom Pom' sākotnēji uzzied rozā, bet pēcāk izbalo līdz viegli rozā un baltai krāsai.

Veigelas

Foto: Shutterstock



Viegela ziedos plaukst aptuveni divas nedēļas līdz pat vasaras sākumam. Augs ir pieticīgs – galvenais augam nodrošināt saulainu vietu, kas pasargāta no vējiem. Augsnes jābūt vidēji mitrai, caurlaidīgai un vidēji bagātai.

Karmīnsarkanu ziedu īpašniece ir krāšņā veigela 'Evita', sarkanīgi rozā ziediem plauks krāšņās veigelas šķirne 'Tango', bet spilgti sarkaniem – 'Red Prince'. Rozā ziediem rotāsies šķirne 'Rosea'.

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāla "Better Homes and Gardens", stādaudzētavu "Dreiliņu stādi", "Lazdkalni", "Latvijas stādi" un "Zaļenieki" mājaslapām.