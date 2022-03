Rozā sapnis dārzā – sakura

Ar sakurām dārzā var ienest krāsu, košumu un eksotiku. Turklāt pēdējos gados to stādīšana vairs netiek uzņemta ar manāmu piesardzību un aizvien vairāk cilvēki izvēlas ar šo košumkrūmu papildināt stādījumus. "Stādi dārzam" īpašniece Kristīne Timrota stāsta, kādā vietā sakurām patīk augt, kā rūpēties par tām un kādas šķirnes ir piemērotākās Latvijas klimatam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Labākais stādīšanas laiks sakurām ir pavasaris vai rudens. Tā kā sakuras pārdod konteinerstādos, tad šādus stādus var stādīt jebkurā laikā – līdz pat salam. Vislabāk iegādāties jau pieaugušākus stādus – sākot no apmēram 1,5 m, jo tie labāk ieaugsies un pārziemos pirmās ziemas. Ja nopirkts mazāks stāds, vismaz pirmās divas ziemas to vajag ietīt agrotīklā, lai neciestu ilgā un stiprā kailsalā. Izvēloties stādu, jāpievērš uzmanība, lai stumbrs un lapas būtu veselīgas, bez slimībām. Jāņem vērā, ka konteinerstādos iestrādāts jau esošs ilgtermiņa iedarbības mēslojums. Nereti pircējiem šķiet, ka tās varētu būt kādas gliemežu oliņas, taču tā nebūt nav, un šādiem stādiem pirmajā gadā noteikti nedrīkst likt papildus mēslojumu. Ziemošanai augsni var apbērt arī ar lapām. Sausā laikā jaunajiem stādiem nepieciešama regulāra laistīšana, lai uzturētu pietiekami daudz mitruma.

Sakuras jāstāda saulainās, no vējiem pasargātās vietās, lai neapsalst ziedpumpuri un zari. Augsnei jābūt bagātai ar trūdvielām, labi drenētai un pietiekami auglīgai. Saulaina, no vējiem pasargāta vieta, veicina ziedēšanu un košu lapu krāsojumu rudenī. Augsnei jābūt caurlaidīgai, jo sakurām nepatīk smagas un slapjas augsnes, taču nedaudz kaļķaina augsne arī būs piemērota. Stādāmo bedri jāizrok divreiz lielāku par sakņu kamolu, un zeme jāsamaisa ar kompostu un mēslojumu. Stādu izņem no konteinera un iestāda tik dziļi, cik tas pirms tam atradās konteinerā. Augsni sakņu rajonā vislabāk nomulčēt ar mizu mulču.

Dekoratīvos ķiršus var mēslot ar organisko pilnmēslojumu un kompostu, taču jābūt uzmanīgiem, lai nesadedzinātu saknes ar pārlieku lielu mēslojumu. Lai sakuras skaisti ziedētu un sakuplotu, sausos un krusteniski augošos zarus jāizgriež. Potētajām šķirnēm jāizgriež arī visi mežonīgie dzinumi no potcelma.

Ir dažādas šķirnes, kas var izaugt pat 3–20 m augstumā. Piemērotākās šķirnes Latvijas klimatam ir 'Accolade' ar maigi rozā ziediem, 'Somei Yoshino' ar baltiem ziediem, 'Kanzan', kam ziedi ir rozā krāsā. Rozā ziedi ir arī 'Kiku Shidare Zakura' (titulbildē), kas ir viena no izturīgākajām šķirnēm. Latvijas klimatā labāk pārziemos un augs sakuras krūmi, kas nav potētie stādi.

Viens no vecākajiem un skaistākajiem dekoratīvajiem Japānas ķiršiem ir Prunus yedoensis – plats, nokarens koks ar vienkāršiem maigi rozā, pēc tam baltiem ziediem ar maigu smaržu.

Prunus serrulata šķirnes zied no aprīļa līdz maijam. Izplatītākās ir 'Amanogawa' – maigi rozā, puspildīta, smaržīga, ar stāvu, kolonveida vainagu, 'Kiku-Shidare-Sakura' – arī maigi rozā, pildīta, 'Shirotae' – balta, puspildīta un 'TaiHaku' – balta, vienkārša.