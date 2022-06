Rožu šķirnes, kas izturīgas pret slimībām un pacieš daļēju ēnu

Rozes ir izteiktas siltummīles un uzņēmīgas pret sēnīšu slimībām, tādēļ lielā mērā tieši šķirnes izvēle nosaka, cik veselīga un skaisti ziedoša tā būs tavā dārzā. Tādēļ, iegādājoties dārzam rozes stādu, tā ir lieta, kam pievērst uzmanību.

Skaista rožu dārza veidošanā viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir stādāmās bedres ierīkošana. Par to, kādai tai jābūt, lasi šajā "Delfi Plus" rakstā. Taču arī pašam stādam un vēl jo vairāk šķirnei ir nozīme, īpaši, ja dārzā rožu stādīšanai plāno atvēlēt vietu, kurā saule nespīd visas dienas garumā.

Rožu audzētāja un kolekcijas dārza "Rozītes" saimniece Daila Trubiņa iesaka izvēlēties šķirnes ne tikai pēc krāsas un modes, bet tādas, kas ir izturīgākas pret sēnīšu slimībām, ar kurām rozes mēdz slimot īpaši vasaras beigās, kad notiek krasas temperatūras maiņas – vakaros un naktīs vairs nav tik karsti cik dienas svelmē. Viņa saka – utis, kas jau tagad parādījušās, vaboles un citi kaitēkļi rozēm būs un ar to jārēķinās, bet no sēnīšu postažas gan var izvairīties. "Ja rozei gēnos ir izturība pret slimībām, apkārt var būt slimas rozes, bet viņa pati paliks vesela. Taču ne visas šķirnes ir vienādi izturīgas pret sēnīšu slimībām, tāpēc ieteiktu skatīt vācu selekcionāru šķirnes, jo viņiem ir ADR sertifikāts, kuram ir 99% garantija, ka tās neslimos ar sēnīšu slimību."

Šķirne 'Peach Melba'



Trubiņa iesaka šādas rozes ar ADR sertifikātu: 'Black Forest', 'Coral Lions Rose', 'Cremosa', 'Jasmina', 'Peach Melba', 'Florentina', 'Desiree', 'Vulkano', 'Soul'. Dārzniece paskaidro, ka sēnīšu slimības visbiežāk rodas temperatūras svārstību dēļ – kad jūlija beigu un augusta sākuma karstās dienas nomaina vēsākas naktis. Savukārt Līce iesaka šādas bagātīgi ziedošas rozes ar spīdīgām un slimību izturīgām lapām: 'Eifelzauber', 'Elizabeth Stuart', 'Heimatmelodie', 'Lalande de Pomerol', 'Marchenzauber', 'Newsflash', 'Roter Drache', 'Sommersonne', 'Zaide'.

Izvēloties, kur stādīt rozi, novērtē, kura ir gaišākā vieta dārzā. Trubiņa norāda, ka dienā saulei roze jāapspīd vismaz sešas stundas, tādēļ nevajadzētu to stādīt ziemeļu pusē, kur saules nebūs vai būs ļoti maz. Ja tavā dārzā šādas vietas nav, jāizvēlas šķirnes, kas ir mazliet mazāk prasīgas pret sauli.

Šķirne 'Armada'

Savukārt stādaudzētavas "Ārītes" saimniece Ilze Līce iesaka šādas rožu šķirnes, kas izturīgākas pret nelabvēlīgiem apstākļiem un vieglu noēnojumu: 'Armada', 'Nancy Bignon Cordier', 'Winter Lodge'. Vēl ir šķirnes ar mazākiem ziediem, bet labu izturību pret sliktākiem apstākļiem un apgaismojumu, piemēram, 'Elveshorn', 'Gartenfreude', 'Heidetraum', 'Knirp', 'Sommerwind' un citas.

Rozes, kurām nekaitēs ēna, Trubiņa norāda šādas: 'Black Forest', 'Louise Odier', 'New Dawn', 'Reine de Violettes'. Izteiktas saules mīļotājas ir 'Cubana', 'Hot Chocolate', 'Maxi Vita', 'Amarosa', 'Cherry Lady' un citas.

Šķirne 'Heimatmelodie'

Līce stāsta, ka saulainā vietā aug visas rozes, vienīgi dažas mēdz vairāk izbalēt un nesaglabā tik labi savu krāsu, īpaši dažas violeto toņu rozes, bet, piemēram, 'Pastella' zaudē savu rozā krāsu un kļūst pavisam bāla.