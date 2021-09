Rudens – peoniju stādīšanas laiks! Šķirnes, kuras iesaka audzētāji

Peonijas pēdējo gadu laikā ir kļuvušas par modes augiem. Ir dārzkopji, kuru dārzos ir vairāki simti peoniju šķirņu, kas priecē ar savu krāšņumu vienu reizi gadā. Peonijas stāda un pārstāda rudenī, tāpēc tagad ir īstais laiks aplūkot krāšņākās peoniju šķirnes!

Šo gadu laikā padomus par peonijām esam vaicājuši vairākiem peoniju audzētājiem, viņiem arī savulaik lūdzām nosaukt ne tikai savas mīļākās peonijas, bet arī ilgākās ziedētājas, peonijas dzeltenā krāsā utt. To visu esam tagad apkopojuši vienā rakstā, kurā varēsi izlasīt ne tikai šķirņu aprakstus, bet arī apskatīt fotogrāfijas.

Iespējams, ka rakstos zemāk ieraudzīsi arī savu favorītpeoniju, kura jau ir tavā dārzā! Bet, ja nav, tad tagad ir īstais brīdis to iegādāties! Vaicāsiet, kur pirkt peonijas? Rudenī notiek stādu tirdziņi, tāpat peonijas var iegādāties koppasūtījumu grupās "Facebook", kā arī – pie audzētājiem Latvijā, kas neatteiks arī savus padomus par to, kā audzēt šīs dārza skaistules. Protams, peonijas vēl var iegādāties arī no audzētājiem ārvalstīs.

Kā pareizi stādīt peonijas? Kā sagatavot stādāmbedri? Šo gadu laikā padomus par peoniju stādīšanu rudenī esam vaicājuši vairākiem peoniju audzētājiem:

"Ziedudārzs.lv" īpašnieces, pieredzes bagātās peoniju un īrisu kolekcionāres Dzintras Jurevicas padomus varēsi atrast šeit;

Nacionālā botāniskā dārza (NBD) Lakstaugu floras nodaļas asistentes Ilmas Neretas padomi, kā stādīt peonijas;

peoniju audzētājas Līvijas Priedes padomus vari lasīt šeit;

savukārt šajā rakstā selekcionārs Jānis Dukaļskis dalās padomos, kā pavairot peoniju stādus.

Ja arī tev ir kāds jautājums par peonijām, raksti to mums e-pastā uz maja@delfi.lv vai arī komentāru sadaļā!