Sakoptākam dārzam: kā izveidot glītas dobju malas un apdobes

Puķu dobes dārzā viennozīmīgi ir viena no skaistākajām rotām, kas ar savu krāšņumu priecē līdz pat salnām. Taču to izveide nav no vieglākajiem darbiņiem! Šoreiz "Tavs Dārzs" ir sarūpējis padomu izlasi gan par dobju malām, gan arī apdobēm.

Piekritīsiet, ka dobju malu izveide nav no vienkāršākajiem darbiņiem – zāle ātri vien grib pārņemt atkal visu dobi. Lai atvieglotu darbu var ierīkot speciālas apmales, kas glīti izskatīsies kopējā dārza ainavā. Iegādāties var ne tikai izturīgas plastmasas apmalītes, bet arī no metāla un pat gumijas. Viss atkarīgs no paša dārzkopja maciņa biezuma, jo apmalītes nav no lētākajām. Tāpat dobju veidošanā var izmantot klasisko metodi, proti, ar asu lāpstu vienkārši atdurt dobju maliņas. Tomēr bez šīm iepriekš minētajām metodēm ir arī vēl citas, kuras vari lūkot rakstā zemāk!

Iedvesmas deva: astoņas idejas skaistai dobju malas izveidei

Foto: Shutterstock



Dobes katrā dārzā ir citādas formas – kamēr viens lemj par labu taisnstūrveida formām un apļiem, kāds cits tās izveido līkumotas kā upes. Lai dobe būtu skaista un izskatītos sakopta, tad jāpadomā arī par apdobju veidošanu vai arī jāizveido kāda dekoratīva maliņa.

Lasīt vairāk

Video meistarklase: Kā veidot apdobes, lai dārzs izskatītos sakopts

Iespējams, arī tu vēlies "iemēģināt savu roku" apdobju veidošanā, bet īsti nezini, kā tas darāms? Dārznieks Jānis Āboliņš-Auzuleja, kurš šobrīd specializējas lopkopībā, bet dārznieka darbs palicis kā nopietns vaļasprieks paša lauku sēta, dalās ar video meistarklasi apdobju veidošanā.

Lasīt vairāk