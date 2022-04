Saulainā ziedu bumba, kas priecē pavasarī – Japānas kerija

Līdz ar silto un saulaino laiku, no ziemas guļas arvien mundrāk mostas ne tikai meži un pļavas, bet arī daiļdārzi. Līdz ar pieneņu ziedošām pļavām, nedaudz saules varam ienest arī savā dārzā, stādot daiļās Japānas kerijas, kuru ziedi ir tikpat daiļi kā rozēm, bet dažu šķirņu lapas – līdzīgas bērziem.

Japānas kerija ir dekoratīvs un ātraudzīgs lapu krūms, kurš augstumā var sasniegt aptuveni metra līdz pusotra metra augstumu. Ar dzeltenajiem ziediem, kas atkarībā no šķirnes var būt arī pildīti, acis priecē no maija līdz jūnijam. Lai gan krūms ir diezgan salcietīgs, aukstākajās ziemās tas var apsalt un tikt bojāts, tādēļ uz ziemu to vēlams piesegt ar mulču – kūdru, salmiem, egles vai citu skujkoku zariem. Ja augs apsalis, tas ātri ataugs, tomēr ziedēs vēlāk – vasaras otrajā pusē. Krūms viegli padodas formēšanai, un to pat ir ieteicams formēt, jo krūms ļoti ātri izplatās. Zaru apgriešana ne tikai palīdzēs kontrolēt lapu krūma izplatību, bet arī veicinās bagātīgāku ziedēšanu nākamajā sezonā. Ir divi iemesli, kādēļ krūms nepriecē ar ziediem. Iespējams, ka augsne satur pārāk lielu slāpekļa daudzumu, kas veicina lapotnes augšanu, bet aizkavē ziedēšanu. Otrs iemesls ir nepareiza krūma atzarošana, kas jāveic tūlīt pēc krūma noziedēšanas. Visi nokaltušie zariņi jāizgriež, savukārt vecu krūmu, kuram nepieciešama atjaunošana, var nogriezt arī līdz zemei.

Japānas kerija 'Pleniflora'



Japānas kerijas kopšana nav sarežģīta. Lai gan krūms ir izturīgs pret sausuma periodiem, to ieteicams regulāri aplaistīt, taču ne pārlaistīt. Vislabāk krūmam ierādīt vietu pusēnā – Japānas kerija ir viens no izturīgākajiem saulē ziedošajiem krūmiem. Ja vieta būs pārāk saulaina, ziedi laika gaitā izbalos, zaudējot savu saulaino krāsu.

Japānas kerija 'Variegata'



Dekoratīvais krūms nav izvēlīgs pret augsnēm. Tā augs arī nabadzīgās augsnēs, taču vislabāk patiks vidēji bagātā, labi drenētā, tomēr pietiekami mitrā un kaļķainā augsnē. Auglīgā augsnē krūms tiecas būt ekspansīvs, tādēļ var ziedēt vāji.

Japānas kerija 'Golden Guinea'



Lai gan Japānas kerija ir izturīgs krūms gan pret kaitēkļiem, gan slimībām, tai dažkārt var attīstīties lapu puve, savukārt pārāk blīva augsne var izraisīt sakņu puvi.

Turpinājumā neliela iedvesmas deva, ja šogad savā dārziņā vēlies ieviest vēl kādu košumkrūmu.

