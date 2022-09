Savdabīgā dārza rota rudenī – sudrabsveces

Vasarā tā priecē ar varenu lapotni, bet īstais daiļums redzams vien tad, kad vairums augu dārzā jau taisās uz ziemas guļu. Tā ir varenā sudrabsvece, kas līdz pat vēlam rudenim zied ar krāšņām ziedu svecēm un izceļas arī ar lapojuma toņiem.

Lēni augoša, taču ļoti ilgmūžīga ziemciete, kas katru rudeni dārzu izdaiļo ar spēcīgiem lapu puduriem un izcili elegantām ziedu svecēm – ziedkāti var būt pat vairāk nekā pusotru metru gari. Vienā vietā sudrabsveces var zelt un kuplot pat 20 gadus! Tomēr ņem vērā, ka, tā kā augs nostiprinās lēni, pirmajos gados tas var arī neziedēt.

Ziemcietēm nepieciešama trūdvielām bagāta un vidēji mitra augsne. Augus vienu no otra ieteicams izstādīt vismaz pusmetra attālumā, jo, gadiem ejot, auga lapotne var ievērojami izplesties. Vislabāk sudrabsveces jutīsies daļējā noēnojumā – tās lieliski iederēsies lielu koku paēnā, taču, ja tiks nodrošināta piemērota augsne un mitrums, tad tās var stādīt arī saulainā vietā. Ņem vērā, ka sausuma periodos augi būs jālaista – to vislabāk darīt no rītiem vai vakaros, nevis dienas laikā, kad karstums uzņem savus apgriezienus, jo tādējādi liela daļa izlietā ūdens iztvaikos, nevis nonāks līdz auga saknēm. Pēc laistīšanas augsni apkārt vēlams uzirdināt.

Kā norādīts kokaudzētavas "Bulduri" mājaslapā, pirmajā gadā pēc iestādīšanas ļoti svarīga ir augsnes irdināšana, lai iznīcinātu apkārt mītošās daudzgadīgās nezāles. Lai atvieglotu cīņu ar nezālēm, ziemciešu dobes vari arī mulčēt. Pavasarī ziemcietes var palutināt ar universālo pilnmēslojumu, vai izmantot kūdru vai kompostu kā organisko mēslojumu, tāpat var izmantot arī labi sadalījušos kūtsmēslus. Taču pavisam noteikti nevajadzētu tās pārmēslot ar slāpekli – augs izaugs nedabīgi kupls un liela auguma, zaudēs savu noturību, kļūs uzņēmīgāks pret slimībām, pārmērīga mēslošana rada nelabvēlīgu ietekmi arī uz ziemcietību.

Rudenī, kad skaistās ziedu sveces noziedējušas, ziemcietes jānogriež, atstājot vien piecus līdz 10 centimetrus garus dzinumus. Tāpat regulāri jāizgriež atmirušās, bojātās un slimās augu daļas. Lai sagatavotu augus ziemai, tās var piesegt ar ātri trūdošu organisko materiālu, piemēram, koku lapām.

Krāšņu kompozīciju dobē vari izveidot, sudrabsveces stādot kopā ar anemonēm, astilbēm, purpura krastkaņepēm, gandrenēm, gilēnijām, hostām, dažādu šķirņu ligulārijām, tiarellām.

Lūk, dažas sudrabsveču šķirnes, kas rudenī pildīs akcenta lomu dārzā:

Ķekarainā sudrabsvece 'Chocoholic' priecēs ar smaržīgiem, sārtiem ziediem un tumši violetu lapojumu. Izturīga un veselīga, neapdraud kaitēkļi.



Zarainā Japānas sudrabsvece 'Silver Dance'. Baltiem, smaržīgiem ziediem, zaļš lapojums ar violetu dzīslojumu.



Vienkāršā sudrabsvece 'Black Negligee'. Baltiem ziediem ar bordo krāsas lapojumu.



Vienkāršā sudrabsvece 'Prichard's Giant'. Balti ziedi, zaļš lapojums, augstumā sasniedz pat divus metrus.



Zarainā sudrabsvece 'Pink Spike'. Maigi rozā un ļoti smaržīgi ziedi.



Zarainā sudrabsvece 'Brunette'. Baltiem, smaržīgiem ziediem un ar izteikti violetu lapojumu.



Zarainā sudrabsvece 'Carbonella'. Gaiši rozā, smaržīgi ziedi un bordo krāsas lapojums.



Raksta tapšanā izmantota informācija no kokaudzētavas "Bulduri", "Puķu lauki", "Baižas", "Meža rasas" mājaslapas un portāla "The Spruce".