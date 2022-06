Savvaļas ziedi tavā dārzā – neatkārtojami skaisti un dabai vērtīgi

Pārcel pļavas burvību uz dārzu un iesēj savvaļas ziedus, lai izveidotu vērtīgu savvaļas dzīvotni, kas piesaistīs taureņus un labos kukaiņus un radīs pļavām piemītošo maģisko sajūtu. Turklāt savvaļas ziedu dobes ir krāsās piepildītas no pavasara līdz rudenim un tās labi izskatās jebkurā dārzā – lielā vai mazā, mūsdienīgā vai tradicionālā. Īpaši labi savvaļas ziedu dobes piestāv dārzos, kuros tiek veidots dabīgs stādījumu dizains. Savvaļas pļavu puķes ir izturīgas pret slimībām un kaitēkļiem un pat atbaida dažādus tiem.

Skaista savvaļas ziedu pļava ir ne tikai jauks papildinājums jebkuram dārzam, bet arī nodrošina bagātīgu mielošanās vietu un pajumti bitēm, tauriņiem un citiem svarīgiem apputeksnētājiem, turklāt puķes gan atbaida dažādus kaitēkļus, gan ražo sēklas, no kurām pārtiek putni, tāpēc ir īpaši vērtīgas mūsu ekosistēmai. Nelielu savvaļas ziedu pļavu pagalmā var izveidot pat kā alternatīvu zāliena vietai vai radīt klasiskākus risinājumus – apstādījumos vai to norobežošanā no citiem dārza elementiem.

Lai izveidotu savvaļas puķu pļavu, nav nepieciešams daudz vietas un pietiks pat ar nelielu stūrīti dārzā. Kad vieta atrasta, nākamais solis ir izdomāt, vai vēlies audzēt viengadīgu vai daudzgadīgu ziedu pļavu. Te ieteikums ir lēmumu pieņemt, vadoties pēc tā, ka katrai dobei un apstādījumam tavā dārzā jāpapildina vienam otru. Kā arī ņem vērā, ka viengadīgās puķes ziedēs ātrāk un pirmās, savukārt daudzgadīgās dārzā iedzīvosies lēnāk, jo tās veido sakņu sistēmu, toties ziedēs ilgāk nekā viengadīgās. Lai viengadīgās puķes ziedētu šajā pašā vietā arī nākamajā gadā, nenogriez likšanai vāzē visas, bet ļauj pašizsēties. Pienākot salam, savvaļas puķu apstādījumu piesedz ar mulču, lai neizsalst.

Savvaļas puķes ir viegli audzējamas, arī to sēšana neprasa sarežģītus apstākļus un speciālu augsnes ielabošanu – sēklu maisījumu vienkārši izkaisi paredzētajā vietā, no kuras pirms tam izlasītas visas nezāles. Ja vēlies nodrošināt maksimāli labus apstākļus sējumam, var iegādāties dārza augsni un iemaisīt kompostu, bet apakšā veidot drenāžas slāni.

Sēklas nedaudz jāierušina augsnē un uzmanīgi jāaplaista, lai neizskalotu tās. Visu dīgšanas periodu laistīšanai jābūt regulārai, taču jāuzmanās no pārlaistīšanas, lai nesapūdētu sēklas. Tā kā pļavu ziedus parasti sēj paliekošā vietā, var gadīties, ka pēc uzdīgšanas izveidojies biezs sējums. Tad ieteicams dīgstus uzmanīgi paretināt, lai puķes viena otrai neatņem barības vielas, nenoēno un citādi neveido nepiemērotus apstākļus, kas var veicināt slimību veidošanos un puķu nīkuļošanu.

Raksta tapšanā izmantota informācija no mājaslapas "Homes & Garden" un "Gardening Know How".