Skaisto Rīgas sīpolpuķu dobju noslēpumi

Šonedēļ tvitera lietotāji aktīvi diskutēja par Rīgas skaistajām puķu dobēm pavasarī – kā tik skaistas var izveidot, vai katru gadu sīpolpuķes tiek stādītas no jauna? Lai izzinātu Rīgas dobju noslēpumus, portāls "Māja&Dārzs" vērsās pie SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" vadītāja Jāņa Lediņa.

Kā atzīst "Dārzi un parki" vadītājs, nekādu lielo noslēpumu nav, skaisto dobju pamatā ir cītīgs dārzkopju darbs.

Rīgas puķu dobēs pavasarī zied tūkstošiem narcišu, tulpju, krokusu, muskaru un citu augu, bet vasarā to vietā zied viengadīgie augi. Kā atklāj Lediņš, katru gadu vasaras sākumā visas sīpolpuķes no dobēm tiek izraktas, bet to vietā tiek stādīti viengadīgie augi. Šogad sīpolpuķes ar vasaras puķēm tiks aizstātas jūnija sākumā, katru gadu netiek rakti vien krokusi, kamasijas un arī zilsniedzītes, kas zied Lielajos kapos. "Jā, protams, šādi mēs neatļaujam sīpolpuķu sīpoliem nobriest kādu mēnesi, mums tiem ātri jānogriež ziedi, jāizņem sīpoli, jo savu kārtu gaida vasaras puķes," tā "Dārzi un parki" vadītājs. Kā stāsta Lediņš, šādu praksi piekopj arī citas pilsētas, piemēram, Salaspils, kur pavasarī uzzied ļoti krāšņas sīpolpuķu dobes. Tur arī sīpolpuķes ir sastādītas mauriņā, ne tikai dobēs, pārvēršot zālienu ziedošā puķu pļavā. Sīpolpuķes, kā stāsta Lediņš, velēnā var stādīt ar speciālu tehniku, audzētāji no Holandes piedāvā pat speciālus sīpolpuķu maisījumus, kas lieliski izskatās uz zaļā mauriņa fona.

Arī atraitnīšu stādījumi Rīgā tiks aizstāti ar vasaras puķēm. Kur atraitnītes nonāks pēc tam? Kā stāsta Lediņš, viņi uzņēmumā cenšas iedibināt tādu kā "Zero waste" principu, pavasara puķēm dodot "otru dzīvi". Atraitnītes tiek piedāvātas sabiedriskām organizācijām, apkaimju biedrībām, kur vēl kaut neilgu laiku tās varētu priecēt vēl citur pilsētvidē. Šeit vari lasīt vairāk par pieteikšanos uz atraitnīšu stādiem. Līdzīgs ilgtspējības princips tiek iedibināts arī sīpolpuķu šķirošanā, proti, noziedējušo tulpju sīpoli tiek savākti, nobriedināti, šķiroti, brangākie un labākie rudenī tiek stādīti dobēs, bet tie, kas varbūt nav tik izcili, tiek pastādīti zem dažādiem košumkrūmiem. Savukārt nederīgie sīpoli, kuri ir sabojājušies vai grauzēju bojāti, tiek kompostēti.

Kā stāsta Lediņš, audzētāji no Nīderlandes nemitīgi strādā pie sīpolpuķu selekcijas, un tirgu piedāvā arvien jaunus sīpolpuķes, kas savu krāšņumu visskaistāk parāda tieši pirmajā ziedēšanas gadā, nākamajā gadā mazinot to dekorativitāti. Taču ir arī izņēmumi - atsevišķas šķirnes, kuras pat vasaru nerokot laukā, skaisti zied arī otrajā un trešajā gadā. Protams, ka ziedu krāšņums tām nav tik iespaidīgs. "Audzētāji ir ieinteresēti pārdot, tāpēc katru gadu tiek piedāvātas arvien jaunas šķirnes" tā "Dārzi un parki" vadītājs. Viņš vērtē, ka daļai arī otrā un trešā gada sīpoliem nav ne kādas vainas. "Tās izskatīsies labāk nekā balanda," pajoko Lediņš.'

Pavasarī puķu dobēs Rīgā var redzēt dažādus krāsu salikumus, taču jau jūnijā dobēs skaisti ziedēs arī dekoratīvie sīpoli, kuri pēdējo gadu laikā piedzīvo savu uzvaras gājienu dārzos.

Sīpolpuķes atpakaļ dobēs tiek stādītas augustā, septembrī un oktobrī. Pērn dobēs ielikti vairāk nekā 80 tūkstoši sīpolpuķu. Kā atgādina "Dārzi un parki" vadītājs, sīpolpuķes rudenī var stādīt līdz zemes sasalšanai. Ir bijis gads, kad tas tika darīts vēl Ziemassvētku noskaņās.