Šopavasar stādi neparasto krāsu un izteikto smaržu rožu dārzu

Pavasaris ir rožu stādīšanas laiks un kāpēc šogad neizvēlēties stādīt krāsās neparastākās rozes un tādas, kurām ir skaists izteikts aromāts, kas piepildīs visu dārzu?! Īpaši skaisto krāsu un smaržīgo rožu izlasi iesaka "Dailes rozes" īpašniece Daila Trubiņa.

Spēcīgi augošo krūmrožu klāstā izteikts seno rožu aromāts ir šķirnei 'Heathcliff'; tās ziedi ir tumšsarkani, pildīti. Arī 'Pour L'amour D'un Chateau' lepojas ar skaistu un spēcīgu smaržu, un lielā ziedā apvienotām oranžā, dzeltenā, rozā un koraļļu toņu niansēm. 'Rosenstadt Freising' ir

dekoratīva roze ar baltām ziedlapām, kuras rotā ķiršsarkani lāsumiņi, bet smarža ziediem ir maiga un nav izteikta; viss krāšņums ir skaistajos ziedos. 'Sandra Renaissance' ir krūmrozei neraksturīgā krāsā – gaiši lillā. Tai ir lieli, skaisti ziedi un patīkami izteikts aromāts.

Angļu rožu šķirnei 'Jubilee Celebration' piemīt izteikta aveņu un citrusu smarža, un ziedlapu toņi mainās pa dienām – no rozā uz dzeltenu, tad uz aprikožu un persiku krāsu. No franču rozēm jāizceļ izteiktās smaržu krūmrozes 'Prix P.J. Redoute' – tās krāsu tonis mainās no dzeltenas uz sarkanu un rozā. Šķirne īpaša ar to, ka krāsas ir piesātinātas un košas, nevis raksturīgās pasteļu.

Floribundrožu jeb ķekarrožu klāstā visspilgtāk smaržo visu toņu violetās rozes. Īpaši piesātināts tonis un salda smarža ir izturīgai šķirnei 'Minerva'. Persiku rozā krāsas 'Chantal Merieux' piemīt neparasta smarža ar anīsa un mirres toņiem. Savukārt tik spēcīga smarža, ka gandrīz "no kājām gāž nost", ir tumši violetajam 'Ventilo'. Spēcīga citrusa smarža ir violetīgi sarkanajam 'Kaffe Faset Rose', bet sarkani brūnai 'Cinco de Mayo' ir maigs ābolu aromāts. 'Easy Does It' ir ne tikai izteikta smarža un skaista, piesātināta oranža krāsa, bet arī neparastas cakainas ziedlapas, kas izskatās pēc mežģīnēm. Skaists aromāts ir arī violeti sarkanajai 'New Image' un gaiši violetajai 'Novalis'.

Skaisto ziedu formas tējhibrīdrožu klāstā jāizceļ 'Princes Charles de Monaco' – jauns stāds ir persiku krāsā, bet, tam pieaugot, iekrāsojas dažādu nokrāsu rozā. Neparasta un skaista ir 'Henry Delbard' šķirne, tās pildītais zieds ir rozei neparasti liels – 12 cm diametrā. Ziedā ir dzeltenās un oranžās krāsas saspēle, un tai ir izteikts seno rožu aromāts. Tā kā violeto toņu šķirnes ir smaržīgākās no visām, viena no izteiktākajām smaržām ar interesantām aromāta niasēm šajā kategorijā piemīt 'Blackberry Nip' šķirnei. Noteikti jāpiemin dekoratīvā 'Sophie Rocha' – rozes gaiši rozā ziedu forma atgādina balerīnas "pačku" un tai ir harmonisks, izsmalcināts ceriņu un citrona aromāts.

Bagātīgi ziedošo klājenisko rožu klāstā skaista ir krāsās bagātā 'Bienenweide Fruity', kurai toņi mijās no dzeltenas līdz rozā.

Gleznotājrozes lepojas ar skaistākajām un neparastākajām krāsu spēlēm, jo šo rožu ziedlapas rotājas savdabīgā krāsojumā daudzos toņos – katram ziedam ir atšķirīgs lāsojums vai švīkojums. Skaists raksts – dzeltenas ziedlapas ar oranžu un rozā svītrojumu – un patīkama ābolu un ananāsu smarža ir šķirnei 'Alfred Sisley'. Augļu aromāts, dzeltenas ziedlapas ar smalku: sarkanu, rozā un baltu svītrojumu ir 'Camille Pissarro'. Augļu smarža ir arī skaistām, greznas formas 'Edgar Degas' (titulbildē) šķirnes rozēm. Ļoti smaržīgas ir 'Henri Matisse' gleznotājrozes ar lieliem ziediem un sarkanām, rozā un baltām joslām.