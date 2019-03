Speciālista ieteikumi koptai, gaumīgai un funkcionālai liepu alejai pilsētā

Galvaspilsētas Rīgas daiļā liepu aleja ir viens no pilsētas simboliem, kas ik gadu tiek uzfrišināts, lai koku vainagi būtu sakopti un gaumīgi. "Tavs Dārzs" padomos par liepu alejas vainagu kopšanu un liepu vainagu veidošanu stāsta SIA "Rīgas meži" daļas "Dārzi un parki" apstādījumu apsaimniekošanas un darba organizācijas speciāliste Ilze Pīrāga-Gremze.

"Der zināt, ka koku apgriešanas mērķis ir veidot uz viena stumbra spēcīgu un līdzsvarotu zaru izvietojumu, kā arī panākt, lai koka vainaga sākums būtu vēlamajā augstumā," atgādina uzņēmuma pārstāve. Viņa gan uzsver, ka pilsētvidē nereti nākas pielietot kādu no koku vainaga veidošanas paņēmieniem, proti, vainaga paaugstināšanu, vainaga kopšanu, vainaga retināšanu vai vainaga samazināšanu.

Kā veiksmīgi iekļaut dārza ainavā lielos kokus, lasi šeit.

Kā stāsta uzņēmuma pārstāve, koku kopšana intensīvi ir jāveic kokam jaunam esot. "Šajā gadījumā ir jāveic mazāka diametra zaru izgriešana," piebilst speciāliste,"pieaugušam kokam izmainīt vainaga formu vai izņemt dubultstumbru un lielos zarus nevajadzētu." Viņa arī uzsver, ka pilsētās vecu un pāraugušu koku apgriešana turpināma tik ilgi, kamēr iespējams nodrošināt šo koku stabilitāti un novērst apdraudējuma risku, ko tie varētu radīt. "Noteikti izņemami kalstošie un nokaltušie zari," uzmanību vērš Pīrāga-Gremze.

Vainaga veidošanas paņēmieni



Kādas ir būtiskākās vainagu veidošanas paņēmienu atšķirības, skaidro "Dārzi un parki" pārstāve:

Vainaga paaugstināšana. Kā skaidro speciāliste, šis paņēmiens tiek veikts vairāku iemeslu dēļ, piemēram, lai nodrošinātu labāku apgaismojumu, netraucētu gājēju pārvietošanos vai neapdraudētu satiksmi un citu iemeslu dēļ.

Kā skaidro speciāliste, šis paņēmiens tiek veikts vairāku iemeslu dēļ, piemēram, lai nodrošinātu labāku apgaismojumu, netraucētu gājēju pārvietošanos vai neapdraudētu satiksmi un citu iemeslu dēļ. Vainaga kopšana . Šajā paņēmienā tiek veikta nīkuļojošo, kalstošo, slimību bojāto, savijušo, un blīvi saaugošo, kā arī stumbru vāji saistīto zaru izgriešana.

. Šajā paņēmienā tiek veikta nīkuļojošo, kalstošo, slimību bojāto, savijušo, un blīvi saaugošo, kā arī stumbru vāji saistīto zaru izgriešana. Vainaga retināšana. Pīrāga-Gremze norāda, ka, veicot vainaga retināšanu, izgriežama neliela daļa dzīvo zaru. "Retināšanā vainags samazināms ne vairāk kā par 15 % no tā apjoma. Retināšana izdarāma, lai vainaga zarojums veidotos vienmērīgs, ar harmonisku un biezu lapotni," skaidro speciāliste. Viņa arī piemin, ka liepām vainaga retināšana izraisa pastiprinātu dzinumu veidošanos no snaudošajiem pumpuriem, kas ar laiku ļoti sabiezina vainagu.

Pīrāga-Gremze norāda, ka, veicot vainaga retināšanu, izgriežama neliela daļa dzīvo zaru. "Retināšanā vainags samazināms ne vairāk kā par 15 % no tā apjoma. Retināšana izdarāma, lai vainaga zarojums veidotos vienmērīgs, ar harmonisku un biezu lapotni," skaidro speciāliste. Viņa arī piemin, ka liepām vainaga retināšana izraisa pastiprinātu dzinumu veidošanos no snaudošajiem pumpuriem, kas ar laiku ļoti sabiezina vainagu. Vainaga samazināšana. Kā skaidro uzņēmuma pārstāve, tas tiek darīts, lai samazinātu koku vainagu vai paša koka izmērus, iespēju robežās cenšoties saglabāt tā dabisko formu. Viņa norāda, ka pēc vainaga apgriešanas koka lapotnes masai vajadzētu samazināties ne vairāk kā par 20%.



Taujāta par to, vai nav nepieciešams griezumu ar kaut ko apstrādāt, speciāliste skaidro, ka zaru griezumu vietu apstrādes prakses gadu gaitā ir bijušas atšķirīgas, bet šobrīd uzņēmums vadās pēc pēdējo gadu pieņēmuma, proti, apstrādājot griezuma vietas, nav ieteicama brūces aizsargājošo līdzekļu lietošana. "Pareizi veikta zaru apgriešana mazina inficēšanās iespēju ar trupi un citām slimībām," uzsver Pīrāga-Gremze.

Foto: Publicitātes foto

Viena no iespaidīgākajām liepu alejām ir ne tikai Brīvības ielā, bet arī Limbažu novada Katvaru pagastā. Tur tika uzņemta arī filma "Bille". Šeit vari aplūkot, kā izskatās Billes mežs.

Turpinot par galvaspilsētas liepu aleju, speciāliste stāsta, ka tās savulaik tikušas galotņotas, proti, tika apgriezti zari un daļa no stumbra, tiesa, šai metodei bijuši arī savi mīnusi, piemēram, griezuma vietā veidojās blīvs un nestabils zarojums. "Lai izvairītos no zaru atmiršanas un izlūšanas, kas varētu apdraudēt gājējus un autovadītājus, 2014. gadā tika pieņemts lēmums Brīvības alejā augošo liepu vainagus kopt kā augsto dzīvžogu," skaidro Pīrāga-Gremze. Viņa arī paskaidro – ik gadu liepu vainagi tiek formēti līdzīgi kā dzīvžogos augošu kokaugu vainagi. Šādi liepu forma "jāuzspasē" ik gadu, vēlams pat divas reizes gadā, bet tad gan jāvadās pēc dzinumu pieauguma. Svarīgi arī nevienu no šīm reizēm neizlaist. "Bez šaubām tā ir ļoti darbietilpīga un izmaksu ziņā apjomīga metode, taču vienīgā, lai saglabātu Brīvības alejas kokus," apgalvo uzņēmuma pārstāve.

Nedaudz citādāka liepu vainagu kopšanas metode ir aplūkojama pie Brīvības pieminekļa. Tur liepu vainagi tiek veikti ar polardēšanas paņēmienu. "Pēc šīs metodes vainaga zarus apgriež līdz noteiktai vietai ik gadu. Vietā, kur regulāri nogrieztas zaru atvases, veidojas izaugums ar daudziem snaudošiem pumpuriem, no kuriem attīstās jaunie dzinumi," skaidro speciāliste. Viņa arī uzsver, ka liepas ir viena no koku sugām, kurām šī vainaga veidošanas metode ir pieļaujama.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.