Svarīgākais, lai saulespuķes podiņā justos labi

Lai gan visbiežāk saulespuķes skaisti kuplo dārzos un izdaiļo krāšņus pagalmus, iespēja podiņā uz balkona vai terases izaudzēt savu saulgriezi ir ikvienam dārza entuziastam, jo pieejamas īpaši audzēšanai podos domātas saulespuķu šķirnes, piemēram, 'Polino Gold' vai 'Polino Cola'. Kā tām izdabāt, lai augtu krāšņi?

Vispirms svarīgi atcerēties, ka saulespuķes mīl sauli, un, lai gan ir gana izturīgas un pieticīgas, lai augtu arī noēnotās vietās, saulainākās vietās augs būs veselīgāks, bet ziedi – lielāki. Tikpat svarīgi podiņu novietot no vēja pasargātā vietā.

Podos augošās saulespuķes ir regulāri jālaista, taču jāatceras, ka augam nepatiks, ja "kājas" visu laiku būs mitrumā, tādēļ podam jānodrošina pietiekami daudz drenāžas caurumu un laba ūdenscaurlaidība augsnē. Lai to nodrošinātu, poda apakšā vēlams iebērt nelielu slāni ar granti. Tāpat augus regulāri vajag papildus piebarot, izmantojot beramu vai šķīdināmu ziedošiem augiem paredzētu komplekso mēslojumu.

No kādiem kaitēkļiem uzmanīties? Saulespuķu stādus labprāt nobauda gliemji, taču vislielākās galvassāpes saulespuķu saimniekiem, kuri saulainos ziedus audzē balkona kastēs, var radīt parastā tīklērce un baltblusiņa. Tīklērces var pamanīt, ja lapas apakšpuse tiek pārvilkta ar smalku tīklu, bet to ierobežošanai var lietot regulāru augu rasināšanu (it īpaši smidzinot ūdeni arī lapu apakšpusēs). Baltblusiņas var pamanīt, pakustinot auga lapas (baltblusiņas paceļas spārnos). Tās ierobežo, izliekot dzeltenos līmes vairogus. Rudenim iestājoties, dārzā saulespuķes var sasmalcināt un iestrādāt augsnē kā zaļmēslojumu.

Ja izvēlētā šķirne zied ar vairākiem ziediem, noziedējušos ziedus nepieciešams nogriezt pēc iespējas ātrāk, lai veicinātu jaunu ziedu veidošanos.

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāliem "The Spruce" un "Better Homes and Gardens".