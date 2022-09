Trauslā daile pirmajās rudens vēsmās – Japānas un Hubejas anemones

Kamēr citas puķes jau palēnām pošas ziemas guļai, savu daili visā krāšņumā ar vienkāršajiem, taču skaistajiem ziediem un elegantajiem, slaidajiem ziedkātiem, kuri līgani šūpojas dobēs, izrāda baltās un sārtās rudens anemones.

Lai gan rudens anemones – Japānas anemones un Hubejas anemones – ir lielisks veids, kā dzīvību un krāšņumu dobēs ieviest arī laikā, kad lielākā daļa puķu jau ir noziedējušas, tās arīdzan ir lielisks griezto ziedu materiāls. Par smalkajiem ziediem dārzā vasaras izskaņā priecāsies arī bites.

Skaisto ziemciešu nosaukums radies no grieķu vārda "anemos", kas nozīmē – vējš. Senas leģendas vēsta, ka anemoņu ziedi atveras, tikai pūšot vējam, tādēļ tās labprāt aug vējainās vietās. Rudens anemones patiesi visu vasaru krāj spēkus, lai, sākoties pirmajām rudens vēsmām, saplauktu kuplos ziedos par spīti stiprajiem un vēsajiem rudens vējiem. Anemoņu ceri izskatīgi ir visu vasaru, taču ar skaistajiem ziediem tie priecēs sākot no augusta vidus līdz pat oktobra sākumam. Tās lieliski izskatīsies gan vienas pašas, gan kopā ar citām ziemcietēm, īpaši ar asterēm, ehinācijām, gaurām, ārstniecisko brūnvālīti un graudzālēm, piemēram, miskantēm, īsto sāri un izplesto sporobolu.

Rudens anemones ir ziemcietes, un vienuviet var augt daudzus gadus, nezaudējot savu krāšņumu. Vispirms gan jāapzinās, ka, lai tiešām rudens puķes zeltu un plauktu visā krāšņumā, būs jākalpo to kaprīzēm un jānodrošina trūdvielām bagāta augsne ar labu drenāžu pusēnā, pietiekams mitrums, kā arī papildmēslojums, kas atmaksāsies ar bagātīgāku ziedēšanu. Kā organiskais mēslojums lieliski kalpos arī kūdras vai komposta mulčas kārta. Ziemcietes gan nav ieteicams pārmēslot ar slāpekli, kas rezultēsies nedabīgā auga lielumā un kuplumā, augs kļūs uzņēmīgāks pret slimībām, kā arī tiks ietekmēta tā ziemcietība.

Vislabākais stādīšanas laiks ir pavasarī – no aprīļa beigām līdz maija vidum, vai arī rudenī – no augusta beigām līdz septembra sākumam. Japānas anemones gan labāk pārstādīt pavasarī, jo tās ir jutīgākas pret aukstumu. Ja tomēr vēlies stādīt rudenī, tās nepieciešams piesegt vai nomulčēt (piemēram, ar koku lapām), lai izvairītos no negaidītajiem kailsala postījumiem. Savukārt, ja plāno anemones stādīt pavasarī, tai augsni vēlams laikus sagatavot – rudenī uzirdinot 30 līdz 40 centimetru dziļumā, papildus iestrādājot neitralizētu kūdru vai kompostu. Pārstādīšana jādara uzmanīgi, jo, bojājot sakņu sistēmu, puķe var neziedēt pat vairākus gadus.

Ziedēšanas laikā stādījumos izgriež auga atmirušās, bojātās un slimās daļas, kā arī noziedējušos ziedus. Pēc ziedēšanas anemones nogriež, atstājot vien piecus līdz 10 centimetru garus dzinumus.

Sešas skaistas anemoņu šķirnes, kas krāšņos dārzu no augusta vidus līdz pat oktobrim:



Japānas anemone 'Whirlwind'. Skaisti puspildīti, balti ziedi. Ziedneši sasniedz aptuveni metra augstumu. Zied septembrī un oktobrī.



Foto: Shutterstock



Japānas anemone 'Praecox'. Vienkārši, taču ļoti eleganti koši rozā krāsas samtaini ziedi. Ziedneši sasniedz aptuveni 80 centimetrus. Ar saviem ziediem priecē no augusta vidus līdz pat oktobrim.



Foto: Shutterstock



Japānas anemone 'Honorine Jobert'. Sniegbalti graciozi ziedi. Labos apstākļos ziednesis var sasniegt pat 120 centimetru augumu. Zied no augusta beigām vai septembra sākuma līdz oktobrim.



Foto: Shutterstock



Hubejas anemone 'Bressingham Glow'. Tumši rozā, puspildīti ziedi. Ziedkāti sasniedz aptuveni 80 centimetru augumu. Ar krāšņajiem ziediem priecē no augusta vidus līdz oktobrim.



Foto: Shutterstock



Hubejas anemone 'Pink Saucer'. Gaišu rozā ziediem, ziedneši sasniedz 80 centimetrus līdz metru augstumu. Zied no augusta līdz septembra beigām.



Foto: Shutterstock



Hubejas anemone 'Hadspen Abundance''. Veido krāšņu ziedu ar dažādu toņu rozā lapiņām. Ziedkāti paceļas 120 centimetru augstumā. Zied no augusta sākuma līdz oktobrim.



Foto: Shutterstock

Raksta tapšanā izmantota informācija no stādaudzētavas "Puķu lauki", "Blīdene" un portāla "The Spruce".