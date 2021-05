Tūju laistīšana: cik daudz un bieži

Tūjas dārzos ir ļoti iecienīts skujukoks, jo īpaši, ja runa ir par dzīvžogu stādīšanu. Lai tās augtu skaistas un leknas, nedrīkst aizmirst par to laistīšanu. Kā pareizi laistīt tūjas – par to raksta turpinājumā!

Audzētavas "Dārzs zem saules" īpašniece Antra Blūma izveidojusi savu video blogu "Svētdienas ar Antru", kurā viņa dalās savās zināšanām par augiem. Šoreiz pieredzes bagātā speciāliste sarūpējusi noderīgu video par tūju laistīšanu.

Kā viņa uzsver savā video, šī tēma un video ir attiecināms tikai uz tūju laistīšanu, ne citiem augiem, piemēram, rododendriem, orhidejām utt. Tūju laistīšana, kā brīdina Antra, ir specifiska. Viņa sarūpējusi noderīgus ieteikumus, lai ar tūju laistīšanu dārzā mēs nenošautu greizi.

Dārzu ierīkotāji, kuri uzstāda automātisko laistīšanas sistēmu pie tūjām, nereti saka, ka laistīšanas sistēma dienā jāieslēdz vienu, divas stundiņas, nereti pat 20 minūtes (neatkarīgi no tūju izmēra utt.). "Tad pēc diviem gadiem sākās kreņķi: kāpēc manas tūjas neizskatās tā kā kaimiņam?" tā Antra. "Laistīšanas sistēmu uzstādot, uzdodiet jautājumu speciālistiem: cik litri ūdens stundas laikā iztek uz vienu tūju? Šīs atbildes ir ļoti interesantas, reizēm viņi atbild, ka stundas laikā iztek viens litrs. Tad man ir jautājums – ko mēs ar vienu litru varam apliet? Ar vienu litru mēs varam apliet zemeni vai graudzāles, bet ne tūju."

Tūjas jālaista vakaros, dienā to nedara. Ja gaisa temperatūra ir līdz +20 grādiem pēc Celsija, Antra iesaka 'Smaragd' tūjas labāk saliet katru otro dienu bagātīgi, pat tā, lai katrai tūjai tiek 20 litri ūdens (mazajai tūjai var liet 10 litrus). Tūju laistīšanu nevajag sadalīt, proti, piecus litrus lejam no rīta, bet piecus litrus vakarā – visu jālej vienā reizē. "Tūjas ir jālaista bagātīgi vienu dienu, otru dienu varam nelaistīt... Ja ir mitrs laiks, tad tūjas laistām kārtīgi vienu reizi trīs, četrās dienās. Mitrais laiks mūs neatbrīvo no tūju nelaistīšanas," savā video atgādina Antra.

Video zemāk vari skatīties Antras pamācību, kā arī vēl citus padomus par tūju laistīšanu, tajā skaitā to, cik daudz ūdens vajag lielajām tūjām!

Savukārt zemāk esam sarūpējuši citus rakstus par tūjām. Ja tev ir kāds specifisks jautājums par tūjām, tad raksti to mums e-pastā: maja@darzs.lv Kopā ar speciālistiem mēģināsim rast atbildes uz jautājumiem!