Vasaru gaidot: dārza entuziastes Lindas viengadīgo puķu top 10

Pavasaris ir teju aiz stūra. Un, lūk, līdz ar pirmajiem marta saules stariem esam soli tuvāk pavasara dārza darbiem. Kas nozīmē vienu – ir laiks iegādāties sēklas. Lai kaut nedaudz atvieglotu šo darbu, iepazīstināsim ar dārzniecības entuziastes Lindas Vorkules viengadīgo puķu TOP 10 sarakstu.

Linda ir pārliecināta, ka dārzs ir tā vieta, kas ar katru gadu tiek iemīlēta arvien vairāk un vairāk. Savas zināšanas viņa ieguvusi pašmācības ceļā, arīdzan apmeklējot dažādus kursus, un, protams, ikdienā rušinoties pa savu dārziņu.

2015. gadā Linda izveidoja par "Facebook" lapu "Sapņu dārzs", kurā regulāri tiek atjaunota informācija par dažādām dārza tēmām. Viņa arī izveidojusi grupu Sapņu dārzs – dārznieku forums, kuras sākotnējais mērķis bija sniegt cilvēkiem iespēju apmainīties ar augiem, bet uz doto brīdi grupa ir vieta, kur iegūt vērtīgu pieredzi un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Grupā reģistrējušies vairāk kā 50 000 dalībnieku. Kā stāsta Linda: "Sapņu dārzs – tas mums katram ir citādāks, bet šeit mūs vieno mīlestība pret dabu, ziediem un skaistumu. Lai Latvija skaistāka top!"

Linda neslēpj arī to, ka viņas vislielākā kaislība dārzā ir skujkoki, kuri apbūruši ar savu skaistumu visās sezonās, atšķirīgo struktūru un raksturu, ko piešķir dārzam. Taču šoreiz vaicājām dārzniecības entuziastei, kas ir top 10 viengadīgās puķes, ko viņa šogad lolos savā dārzā.

Dienvidamerikas verbena (Verbena bonariensis)



120 centimetru augstas. Zied no jūnija līdz pirmajām salnām, ir ar smalkiem, violetiem ziediem. Piesaista tauriņus, tādējādi dārzā vairojot dzīvību. Līdz šim neesmu izmantojusi puķu podu kompozīcijām, bet labi der arī dekoratīvajiem puķu podiem. Neskatoties uz to smalkajiem stumbriem un garo augumu, tās ir dekoratīvi stabilas.

Lieliski papildina rožu kompozīcijas, kā arī var izmantot, ja dārzā vēlas dabīgās pļavas dobes. Viegli kombinēt ar citiem augiem. Lieliski izskatīsies ar ežziedēm, anemonēm, delfīnijām, ehinācijām. Jārēķinās gan, ka verbenas izsējas, tādēļ nākamajā gadā tajā vietā vai netālu no tās var izaugt verbenas bez papildus sēšanas. Ja patīk šāda brīva augu pārvietošanās pa dārzu, pavasarī vajag atstāt izaugušos asnus. Ja ir vēlme ierobežot, tad jāizrauj!

Foto: Privātais ahīvs

Jūrmalas lobulārija, tautā sauktās alisītes (Lobularia maritima)



Zied no jūnija līdz oktobrim. Tradicionāli ar baltiem, rozā vai violetiem smalkiem ziediņiem. Smaržīgas. Izcilas dobju priekšplānā vai, lai nosegtu lielākus laukumus. Ņemot vērā, ka alisītēm ir ļoti, ļoti mazas sēkliņas, audzēšana ir cimperlīga no piķēšanas viedokļa, bet kopumā viegli audzējamas vasaras puķes. Man vislabāk dārzā aug austrumu pusē, kur ir rīta saulīte. Jau vairākus gadus kombinācija ar rozi The Fairy izskatās lieliski. Dienvidu pusē, kur saule apspīd visu dobi, ziedēšana nav tik intensīva.

Foto: Privātais ahīvs

Sudrablapu krustaine – cinerārija (Senecio cineraria)



25 centimetru garas. Siltajās ziemās ir gadījies, ka ir pārziemojušas un ir bijusi veiksme redzēt arī mazos dzeltenos ziediņus. Izmantoju arī dobju priekšplānos, kur vēlos vietu vairāk izgaismot, jo tieši augi ar baltiem ziediem vai sudrabainām lapām šo funkciju pilda ļoti labi. Krustainēm ir ļoti plašs pielietojums. Var sēt gan dobēs, gan puķu podu kompozīcijās, gan izmantot arī floristikā. Vairākus gadus esmu likusi adventes vainaga kompozīcijās, kā arī svētkos kā galda dekora elementu.

Foto: Privātais ahīvs

Samtenes (Tagetes)



Samtenes nav no manām mīļākajām puķēm, bet vienmēr tās audzēju tieši to labo īpašību dēļ. Man samtenes asociējas ar skolas laiku, kad tās plaši tika lietotas apstādījumos. Tām vienmēr bija specifisks aromāts, kurš man joprojām neliekas patīkams. Šobrīd ir radītas daudz un dažādas šķirnes, tāpēc ikviens var atrast sev tīkamāko. Turklāt – arī bez smaržas! Lielākoties stādu tieši sakņu dārziņā, kur tās var atbaidīt nevēlamos insektus. Pēc noziedēšanas samtenes iestrādāju augsnē. Šogad testēšu baltās un bēšīgās samtenes, viena no šķirnēm ‘Eskimo’.

Agerāti (Ageratum houstinianum)



Zied no jūnija līdz vēlam rudenim. Esmu iecienījusi agerātus ar violetiem ziediem. Ir pieejamas arī citu krāsu sēklas, piemēram, baltas un sarkanas. Puķes ar baltiem ziediem cenšos daudz nestādīt, jo pēc noziedēšanas tās kļūst brūnas. Citas krāsas tomēr vēl nedaudz saglabā savu krāsu (nedaudz, bet tomēr). Izmantoju arī priekšplānā, kombinācijā gan ar rozēm, gan krustainēm un arīdzan salvijām. Ieteiktu atvēlēt plašāku laukumu, lai iegūtu maigi violeta mākoņa efektu dobes priekšplānā.

Foto: Privātais ahīvs

Limonijas (Limonium sinuatum)



Limonijām ar katru gadu dārzā atvēlu aizvien vairāk vietas. Tās ir dekoratīvi stabilas, aptuveni 60 centimetru augstas. Izvēlos tās stādīt otrajā plānā, proti, starp citām daudzgadīgajām puķēm. Iepērku visās iespējamās krāsas, jo rudenī (pirms noziedēšanas) nogriežu un kaltēju sausajiem ziediem. Tās saglabā savu krāsu, tādēļ mājās vienmēr ir skaistas ziedu kompozīcijas. Savukārt tad, kad dēsti ir izstādīti dārzā, noteikti vajag atcerēties, kur tās iestādītas, jo lapas atgādina pieneņu lapiņas.

Foto: Privātais ahīvs

Puķu tabaka (Nicotiana alata)



Puķu tabaku lielākoties izmantoju puķu podos uz terases. Man ļoti patīk tās maigais aromāts. Iepriekšējā gadā, kad neplānoti uzlikām saliekamo baseinu, to atsvaidzināju tieši ar puķu tabakas podiem pie kāpnēm. Šķirnes, kuras ir augstākas par vienu metru, lieliski iederas dobes aizmugurē kā akcents.

Foto: Privātais ahīvs

Rīcins (Ricinus communis)



Tā kā dārzs vēl tikai iegūst savu apjomu un "skelets" nav izteikts, rīcins ir viens no viengadīgajiem augiem, kurš noteikti var palīdzēt dārzā izveidot vertikāli un papildu dimensijas. No pupiņas lieluma sēklas pāris mēnešos dārzā būs augs, kura stumbru knapi varēs aptvert ar vienu plaukstu.