Viengadīgās dārza skaistules cinnijas. Audzēšanas knifiņi un skaistākās šķirnes

Zaļā cinnija 'Envy'.

Rozā cinnija 'Envy'.

Jāatceras, ka cinnijām raksturīga ziedu mainība – arī vienai šķirnei ziedu forma var atšķirties, īpaši pildītiem ziediem.

Foto: SIA Agrimatco Latvia

Lūk, cik dažādi var būt cinniju ziedi!

Foto: "1/4 Satori"



Kā audzēt cinnijas?

Cinnijas var samērā viegli audzēt no sēklām, tomēr dīgšana un dēstu laiks ir periods, kad cinnijas ir visjutīgākās visā savā augšanas laikā. Ja laiks ir tumšs, vēss un mitrs, cinniju dīgsti ir izteikti pakļauti dīgstu puvei, izkrišanai, tāpēc svarīgi izvēlēties labu substrātu, lietot mikrobioloģiskās piedevas, kas samazina dīgstu puvi, rūpīgi sekot līdzi mitruma līmenim, nepārliet un neiekaltēt. Laba temperatūra sēklu dīgšanai ir plus 20 līdz 22 grādi pēc Celsija. Cinnijām patiks substrāts, kas ir barības vielām nabadzīgāks. Tad to augšana būs mērena, mazāk attīstīsies puves.