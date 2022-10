Vienos ziedos no jūnija līdz pat pirmajai sniegpārslai: apbrīnojamās klinšrozītes

Klinšrozīšu šķirņu bagātība dārzā spēj ienest īstu dažādību. Krūms dobi izkrāsos sākot ar baltām un krēmkrāsas ziedlapiņām, beidzot ar oranžām, rozā un spilgti dzeltenām ziedu kupenām. Atkarībā no šķirnes pirmie ziedi parādīsies jau vēlā pavasarī, bet pēdējie noziedēs līdz ar pirmo sniegu. Turklāt – klinšrozītes ir ne tikai daiļas, bet arī visnotaļ pieticīgas un izturīgas pret Latvijas mainīgajiem laikapstākļiem.

Klinšrozīte (Pontentilla fruticosa), kura nereti tiek dēvēta arī par krūmu čužu, ir vasarzaļš, toties ļoti izturīgs krūms. Salīdzinot ar krāšņajām rozēm, klinšrozīte ir vienkāršs papildinājums dārzā, toties tā savu saimnieku apbalvo ar ilgstošu ziedēšanu.

Augam ir laba ziemcietība, un tas ne vien labi pārcieš Latvijas mainīgos laikapstākļus, bet ir arī izturīgs pret dūmgāzēm, tieši tādēļ klinšrozīte ir lieliski piemērota apdzīvotu vietu apstādījumu veidošanā.

Foto: Shutterstock

'Red Ace' ar oranžsarkanajiem ziediem, kas saulē laika gaitā izbalē. Augstumā sasniedz 60 centimetrus. Jutīgāka šķirne, sevišķi kailsalā.





Kā norādīts kokaudzētavas "Baltezers" mājaslapā, līdz salnām ziedi noturīgi krāšņo tādas šķirnes kā 'Kobold', 'Goldfinger', 'Goldstar', 'Goldteppich','McKay's White'. Lielāko ziedu īpašnieces (ar diviem līdz četriem centimetriem diametrā) ir 'Jolina' un 'Goldfinger', savukārt ar īpaši skaistiem pupspildītiem ziediem plaukst 'Pink Paradise'. Neparasta persiku krāsa piemīt šķirnēm 'Tangerine' un 'Mango Tango'.

Klinšrozīte ir visnotaļ pieticīga un viegli kopjama. Vislabāk jūtas vidēji mitrās, caurlaidīgās, vidēji bagātās, vāji skābās līdz viegli sārmainās augsnēs, taču tikpat labi augs vieglā un īpaši neielabotā augsnē. Jāatceras gan, ka labāka augsne nodrošinās ilgāku un krāšņāku ziedēšanu, arī ziedu tonis šādiem augiem būs izteiksmīgāks. Lai arī klinšrozītes neapdraud daudz slimību, ļoti sausās un smilšainās vietās krūmam var uzmesties miltrasa. Tādēļ ilgstošos sausuma periodos augu labāk aplaistīt, turklāt kārtīgi – vismaz 15 līdz 20 centimetru dziļumā, lai mitrums nonāktu līdz auga saknēm, nevis iztvaikotu karstajā gaisā. Tāpat jāņem vērā, ka klinšrozītes ir izteiktas saulmīles un pacietīs vien nelielu noēnojumu, citādāk krūms ziedēs mazāk un nesasniegs savu apjomu.

Foto: Shutterstock

'Princess', ziedi rozā ar baltu centru, saulē izbalo. Krūmiņš sasniedz vien 40 centimetru augstumu.

Tā kā krūms ir vidēji ātraudzīgs, to izmanto gan stādīšanai grupās, gan brīvi augošos dzīvžogos. Augumā zemākās šķirnes vari izmantot, lai organizētu dārza telpu, piemēram, atdalītu sakņu dārzu no pagalma. Savukārt augstākās šķirnes vari izmantot jau kārtīga dzīvžoga veidošanai. Ja vēlies ziedošu dzīvžogu, kokaudzētava "Baltezers" iesaka izvēlēties šķirni 'Goldfinger', kura ir viena no augstākajām šķirnēm un sasniedz 150 centimetrus. Ziemciešu dobēs labi iederēsies stingrs krūmiņš, piemēram, 'Red Ace', kas augstumā sasniedz 60 centimetrus.

Svarīgākais uzdevums klinšrozīšu saimniekiem veicams pavasarī, kad nepieciešams krūmu apgriezt pirms lapu plaukšanas. Iepriekšējā gada dzinumi jāapgriež, saīsinot tos uz pusi vai pat divām trešdaļām. Ziedi klinšrozītēm veidojas uz tekošā gada dzinumiem. Pavasarī, kad klinšrozīte apgriezta, to vari palutināt ar mēslojumu – kokaugu mēslošanai var izmantot kūtsmēslus, kompostu, auglīgu augsni vai minerālmēslus.

Foto: Shutterstock

'Tangerine' ar oranži dzelteniem ziediem. Krūms izplests, augstumā sasniedz ap 80 centimetriem.

Krūms ir viegli veidojams, tādēļ pavasarī, ķeroties klāt šķērēm, vari to "safrizēt", veidojot tā formu ovālu, puslodes formā vai apaļu. Formēšanu var veikt arī rudenī, ja tas izskatās nedaudz izspūris un nekārtīgs, apgriežot augļkopiņas, kas izveidojušās ziedu vietā un lapiņas, kas pēc sala kļuvušas brūnas.

Foto: Shutterstock

'Lovely Pink', rozā ziediem, kas neizbalē saulē, krūms sasniedz 80 centiemtrus.

Foto: Shutterstock

'Goldteppich' zelta dzelteniem ziediem un zilganzaļām lapām. Augstumā sasniedz aptuveni 40 centimetrus.

Foto: Shutterstock

'Abbotswood' tīri baltiem, sīkiem ziediem. Augstumā krūms sasniedz aptuveni 80 centimetrus.

Raksta tapšanā izmantota informācija no kokaudzētavu "Baltezers", "Bulduri" un stādaudzētavas "Blīdene" mājaslapām, kā arī portāla "The Spruce".