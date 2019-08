Zaļi tomāti uz lauka: kāpēc negatavojas un ko ar tiem iesākt

Šajā sezonā laikapstākļi dārzniekiem bijuši kā liels izaicinājums – te vienu brīdi termometra stabiņš pakāpjas līdz +30 grādu atzīmei, bet jūlija sākumā pārsteidz "zaļā ziema" ar visai drēgnu laiku, nerunājot nemaz par maija salnām, kas būtiski ietekmējušas ražu. Arī uz lauka un siltumnīcās augošie tomāti negrib sārtoties, kā rezultātā ir jādomā – ko ar tiem iesākt?

Arī "Tavs Dārzs" uzrunātie tomātu selekcionāri neslēpj – šis gads laikapstākļu dēļ tomātu audzēšanā bijis izaicinājumiem pilns. Tomāti negrib sārtoties arī profesionāļu siltumnīcās vai laukos, kā arī tiem uzglūn dažādas slimības. Un arī pie zaļajiem tomātiem ir vainīgs neviens cits kā...laikapstākļi!

Kā atzīst tomātu kolekcionāre Natālija Zeltiņa, viņa jau tomātus novākusi pagājušajā nedēļā. Novākti arī tie, kas vēl ir zaļi un nav nogatavojušies. "Tagad ir tāds laiks, ka tomāti sāk slimot. To sagaidīt nav nepieciešams. Augusts jau ir pusē, ārā tie vairs nav jātur," uzskata audzētāja. Viņa tomātus rūpīgi salikusi kastītēs – sarkanie un gatavie novākti kā ierasts, bet zaļie tomāti ar visu ķekaru salikti kastītē vienā slānī, lai nav cits uz cita virsū. Kolekcionāre arī pamāca – zaļos tomātus ar visiem ķekariem vēlams likt tā, lai ķekars nav viens uz otra, kā arī tie nesaskaras kopā. Var pat likt pamīšus, proti, ķekars vienā kastes malā, tad nākamais ir otrā." "Deguntiņiem" jābūt uz augšu, bet ķekaram jābūt lejā," piebilst audzētāja. Tomāti arī kastēs visu laiku jāuzpasē. Ja kāds no tomātiem kastē sāk bojāties vai tam parādās slimības pazīmes, tas jānokniebj nost ar visu kātiņu.

Runājot par zaļo tomātu uzglabāšanu, Zeltiņa iesaka tos glabāt sausā un tumšā telpā, kur gaisa temperatūra ir vismaz +18 līdz +20 grādi pēc Celsija. Kāpēc ne saulainā vietā? Audzētāja skaidro, ka saulē viņa neiesaka turēt tomātus, jo tie "būs karsti un pie kātiņa uz tomāta var parādīties riņķi". Viņa arī labprāt atklāj knifiņus, lai zaļos tomātus ātrāk nogatavinātu – kastē var ielikt tiem klāt banānu, kādu jau sarkanu tomātu, ābolu vai bumbieri, jo tie paātrina zaļo tomātu nogatavošanās procesu.

Tomātu kolekcionāre Austra Zaļuma "Tavs Dārzs" arī atzina, ka viņai ir problēmas ar tomātu gatavošanos. Arī Valsts augu aizsardzības dienesta darbinieki, kuri veikuši pārbaudi viņas saimniecībā, apstiprinājuši – šogad laikapstākļu krietni ietekmējuši tomātu audzēšanu. Zaļuma gan ir no tiem audzētājiem, kura šogad nesteidzas ar zaļo tomātu nokniebšanu, cerot uz laikapstākļu uzlabošanos. "Nav jau tās garšas vairs," tā par zaļo tomātu nogatavināšanu pēc tam teic kolekcionāre. Ja kāds grib tos nogatavināt, viņa iesaka īstenot to pašu metodi, kuru iepriekš pieminēja Zeltiņa, proti, sarindot tos kastītē un novietot tos sausā, tumšā vietā. Viņa pati šos tomātus glabā zem galda, bet neliek virsū tiem avīzes. Vēl viņa iesaka starp zaļajiem tomātiem pielikt kādu sarkano, jo tad gardās ogas ātrāk gatavošoties. "Citi jau klāj virsū avīzes. Katram savi knifiņi," teic audzētāja.

"Man arī ir problēmas ar tomātu gatavošanos siltumnīcā. Vidēji agrie tomāti knapi gatavojās, lai gan tiem bija jau jābūt gataviem. Citi vēl stāv zaļi," atzīst tomātu kolekcionārs Jānis Andersons. Taujāts, vai tagad jāsteidz ņemt nost zaļie tomāti, audzētājs to neiesaka darīt. "Nekādā gadījumā. Var ņemt nost, ja tomāti jau paliek balti, bet – vai to vajag?" retoriski jautā Andersons, "ja tomāts ir vesels, lai tas gatavojās! Var vienīgi kādu lapu noņemt nost, lai pastimulētu gatavošanos." Viņš arī ir pārliecināts, ka zaļš, ātri noņemts un pēc tam nogatavināts tomāts zaudē savu enerģisko vērtību. "Vislabāk, ja paņem nost no auga sarkanu un ēd nost, bet katram jau ir sava metode un pieeja – neņemu nost zaļus tomātus. Ņemu vien nost tad, kad tie paliek veci."

