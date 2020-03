Ziedu bumbas dārzā – hortenzijas. Ekspertu padomi to audzēšanā

Hortenzijas ir īstas modes puķes, kas ar savu krāšņo un bagātīgo ziedēšanu paspilgtinās ikvienu dārzu. "Tavs Dārzs" šoreiz ir sarūpējis kolekciju par hortenziju audzēšanu, lai vari iedvesmoties jaunajam dārzu darbu cēlienam!

Cik gan skaisti krāsainās "bumbas" izskatās dārzos – baltas, rozā, violetas... Turklāt dažas no šķirnēm mēdz mainīt krāsu! "Tavs Dārzs" no savas padomu krātuves ir sarūpējis ne tikai skaistākās un krāšņākās hortenziju šķirnes, bet arī izcēlis "saulītē" audzētāju padomus, lai hortenzijas dobēs justos labi, kā arī vērtīgus padomus par to pārziemināšanu, jo lielziedu hortenzijas rudenī ir jānes iekštelpās.

Starp citu – hortenziju dobēs darāmo darbu netrūkst pat pavasarī un ziemā! Kā "Tavs Dārzs" lasītājiem šogad atgādināja "Dārzs zem Saules" īpašniece Antra Blūma – janvāra beigās un februāra sākumā bija īstais laiks apgriezt skarainās hortenzijas. Kā to pareizi darīt, lūko šeit. Tāpat pavasarī vari papildināt savu dārzu ar kādu hortenziju krūmu! Ja vēl neesi izlēmis, kura hortenzija būs īstā, iespējams, palīdzēs audzētāju ieteiktās un skaistākās šķirnes dārzam.

Ja tev gadījumā ir kāds jautājums par hortenziju kopšanu pavasarī vai to audzēšanu, tad raksti to komentāru sadaļā vai arī e-pastā: maja@delfi.lv