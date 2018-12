Ziemassvētku eglīte podiņā: kā rūpēties, kopt un izstādīt

Ziemassvētki jau būs pēc mazāk nekā 10 dienām, tāpēc laiks padomāt par svētku skaistās rotas iegādi – Ziemassvētku eglīti. Agrāk liela piekrišana bija mežā nocirstam kociņam, bet mūsdienās tam ir alternatīvas, proti, eglīšu nomas un eglīšu iegāde podiņos. Ja esi lēmis par labu eglītei podiņā, tad talkā nāks "Tavs Dārzs" sarūpētā padomu rakstu vācelīte par eglītes kopšanu un pareizu izstādīšanu.

Lai gan šķiet, ka ir tikai viena īstā un vienīgā zaļā eglīte, tā nebūt nav, jo to piedāvājums ir ļoti plašs. Kā iepriekš "Tavs Dārzs" pastāstīja eglīšu audzētāji, tad kopumā sastopamas 35 egļu sugas, kur katrai sugai ir no desmitiem līdz simtiem šķirņu. Ja izceltu vienu konkrētu un populārāko, tad topa augšgalā Latvijas kokaudzētavās ierindotos parastās egles, asās egles (sudrabegles), Serbijas egles, Kanādas egles un dažādu baltegļu šķirnes.

Par eglīti ir jārūpējas gluži kā par telpaugiem, jo arī to nedrīkst iekaltēt. Tieši no rūpēm būs atkarīgs eglītes tālākais liktenis, proti, vai tai izdosies pēc tam kārtīgi iesakņoties augsnē. Atceries svarīgus priekšnoteikumus – eglīti podiņā nevajadzētu novietot tuvumā sildelementiem, piemēram, krāsnīm vai radiatoriem, kā arī iesaka to telpās turēt maksimums vienu vai divas nedēļas. Pēc tam skaisto svētku rotu pakāpeniski jāpieradina aukstumam – jāsāk ar vēsām telpām, nevis "šoka terapiju", ja to uzreiz iznesīs aukstumā. Šos un vēl citus knifiņus par eglīšu audzēšanu podiņos vari smelties rakstos zemāk, kur "Tavs Dārzs" ir apkopojis dažādu eglīšu audzētāju viedokļus.

Lai izdodas parūpēties par skaisto svētku rotu tā, ka tās priecēs arī citus gadus!