Zilais dadzis dārzā – ežziede

Ežziedes (Echinops) ir daudzgadīgs nektāraugs, kurš atgādina dadzi, bet var nesatraukties – šis augs nepielīp pie drēbēm. Ežziedes ir ne tikai košs augs izteiksmīgi pelēkzilākrāsā, bet arī tas ir bišu pievilinātājs.

Skaistās ežziedes zied no jūlija līdz pat septembrim, bet to ziedēšanas laiks ir atkarīgs no šķirnes, jo dažas šķirnes zied tikai līdz augusta beigām. Ežziedēm ir krāšņi, koši ziedi – apaļas ziedu bumbas zilganpelēkā vai zilā krāsā, pa kurām mīl dzīvoties bites. Lapas tām ir vasarzaļas, pelēcīgi zaļas, ar dzeloņsmailiem zobiņiem. Šis augs ne tikai ir lielisks akcents dobēs, bet arī tas piešķir īpašu odziņu puķu pušķiem. Ne mazāk skaisti tas izskatās sauso ziedu kompozīcijās vai vāzē viens pats.

Latvijas stādaudzētavu mājaslapās var iegādāties apaļgalvas ežziedi jeb zilo ežziedi (echinops sphaerocephalus) un augsto ežziedi (echinops ritro). Lielākā atšķirība starp šīm divām šķirnēm, protams, ir auga izmērs, jo to augstums variē no 50 centimetriem līdz pat 150 centimetriem. Piemēram, kā liecina informācija stādaudzētavas "Baižas" mājaslapā, ežziede 'Blue Globe' var sasniegt 120 centimetrus, savukārt apstādījumu ceļvedī "Latvijasstadi.lv", ežziede 'Veitch's Blue' var izaugt 60 centimetrus augsta. Kā "Tavs Dārzs" aplūkoja Latvijas stādaudzētavu mājaslapās, audzētāji piedāvā savā sortimentā ežziedi echinops bannaticus 'Blue Globe', augsto ežziedi echinops ritro 'Veitch's Blue', kā arī echinops ritro ssp.ruthenicus 'Platinium Blue' un echinops sphaerocephalus 'Arctic Glow'.

Lūk, cik skaisti ežziedes izskatās kopā ar ehinācijām!

Kā savā mājaslapā raksta stādaudzētava "Puķu lauki", augstā ežziede 'Veitch's Blue' ir mazprasīgs un noturīgs augs, kuram ir izcila dekorativitāte. Tam patiks saulainas, atklātas, labi caurlaidīgas, trūdvielām nabadzīgas līdz trūdvielām vidēji bagātas, mālainas augsnes, ar pieticīgu mitruma daudzumu. Ežziedes jāstāda saulainā vietā vai pusēnā. Stādaudzētavas pārstāvji raksta, ka augs var izturēt lielākus sausuma periodus. Tajā pašā laikā apaļgalvas ežziede 'Arctic Glow' jāstāda vidēji bagātā augsnē, kas būtu sausa līdz vidēji mitra. Šķirne 'Arctic Glow', kā raksta "Puķu lauki", var ciest no pārāk liela mitruma daudzuma, jo īpaši ziemas periodā.

Ežziedes vēlams vienu no otras stādīt ar 40 līdz 80 centimetru lielu attālumu. Kokaudzētava "Bulduri" savā mājaslapā iesaka uz vienu kvadrātmetru stādīt 3 ežziedes, savukārt "Raunas stādi" iesaka uz vienu kvadrātmetru var stādīt 4 līdz 6 ežziedes. Ežziedes var pavairot ne tikai ar ceru dalīšanu, bet arī ar sēklām.

Ar ko tās stādīt kopā dobēs? "Tavs Dārzs" iesaka ežziedes kombinēt ar košajām ehinācijām, skarbajām saulesactiņām un citiem augiem. Tāpat dārzā var veidot zilo stūrīti, kur ir ne tikai ežziedes, bet arī lavandas, kaķumētras, salvijas vai zilpodzes.

Kokaudzētava "Bulduri" savā mājaslapā atgādina, ka pēc iestādīšanas svarīgi ir irdināt augsni, lai iznīcinātu daudzgadīgās nezāles, bet pavasarī šos augus var palutināt ar 30 – 50 g/m² pilnmēslojuma. Kokaudzētavas speciālisti gan aicina to nepārmēslot ar slāpekli, jo tad var veidoties nedabīgs auga lielums un kuplums, turklāt ziemciete zaudēs savu normālo izskatu un noturību, kā arī augs kļūs uzņēmīgāks pret slimībām. Pārmērīga slāpekļa dēļ tas var zaudēt arī savu ziemcietību.

Kā jau teju visām ziemcietēm, arī šai ziemcietei jāizgriež bojātās un slimās augu daļas, kā arī nokaltušie ziedi. Rudens periodā kokaudzētavas speciālisti mudina ziemcietes nogriezt, atstājot vien apmēram 5 līdz 10 centimetrus garus dzinumus, izņemot mūžzaļos augus, piemēram, bergēnijas, graudzāles un citus augus. Ziemas gaidās augus speciālisti iesaka piesegt ar ātri trūdošo organisko materiālu, piemēram, koku lapām.

Lūk, cik skaisti zilais adatainis izskatās dažādos dārzos:

