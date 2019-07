Cūku pupas ar melniem punktiņiem: kas tās apskādējis?

Kā "cauršautas" ar melniem punktiņiem – šāds skats vērojams uz gardajām cūku pupām, kas tiek lolotas ne tikai dārzos, bet arī tiek tirgotas veikalos. Vai šādas pupas var lietot uzturā un kas tās ir apskādējis, "Tavs Dārzs" padomu sniedz zemnieku saimniecības "Zutiņi" saimniece Rūta Beirote.

Kā pieļauj audzētāja, visticamāk, pie vainas varētu būt cūku pupu bieds – pupu sēklgrauzis (bruchus rufimanus).

"Pēdējos gados, pastiprinoties lopbarības pupu sējumiem, šis kukainis ir kļuvis par biežu viesi teju vai katrā sētā un tam vismīļākās ir tieši cūku pupas," stāsta "Zutiņu" saimniece. Viņa arī atzīst, ka pupu sēklgrauža dēļ "Zutiņu" saimniecībā cūku pupu sējumi ir samazināti līdz minimumam. Pašlaik cūku pupas saimniecībā ir tikai kolekcijas šķirņu uzturēšanai.

"Pupu sēklgrauzis ir maza, melna vabolīte, kuru gan jau katrs ir novērojis arī savā miltu lādē vasaras vidū, kad tas izrāpojis no kādas piemirstas pupiņu paciņas," stāsta audzētāja. Kā skaidro Beirote, pupu sēklgraužu mātīte sadēj oliņas uz pupu pākstīm. Pēc tam no oliņām izšķiļās mazi kāpuri, tie salien iekšā pākstī un iegraužas sēklās. "Šad tad pat skaisti var redzēt mazus melnus punktiņus vai taciņas uz zaļajām pākstīm. Tā kāpuri dzīvo pupas iekšpusē, attīstoties par vabolītēm un pie reizes izgraužot sev skrejceļus," piebilst audzētāja, "šeit arī veidojas mazie melnie punktiņi un caurumi uz pupu sēklām."

"Tā šis kukainis arī dzīvo pupiņā līdz nākamajam gadam. Mēs to atkal iesējam, un viss dzīves cikls sākas no jauna," tā audzētāja.

Kā cīnīties ar pupu sēklgrauzi?

Lūk, kādus risinājumus iesaka "Zutiņu" saimniece, lai varētu cīnīties ar pupu sēklgrauzi:

censties neiesēt jau bojātu sēklu – sevišķi tādu, kur skaidri samanāms, ka kukaiņi ir iekšā nevis aizrāpojuši;

pupu sēklgrauzis pārziemo arī augsnē, tādēļ "Zutiņu" saimniece iesaka katru gadu mainīt pupu sēšanas vietu, kā arī laukus pirms tam apart vai mazdārzina dobes kārtīgi uzrakt;

vēlams sēt pupas pēc iespējas tālāk no lielajiem lopbarības pupu laukiem, jo tā varēs pasargāt savu zemes pleķīti un sēklu.

"Diemžēl sēklgrauzis ir šī brīža realitāte, pret kuru nav labu ieroču. Cik man zināms, pārtikā lietojamajām pupām pagaidām nav arī atļautu ķīmisko līdzekļu," norāda audzētāja. "Tādēļ tās saimnieces, kurām ir izdevies nosargāt pupu sēklu un no pupu sēklgraužiem tīru vietu – nepazaudējiet šo vērtību".

Taujāta par to, vai šādu kukaiņa bojātu pupu var lietot uzturā, Beirote norāda, ka var. "Ja kukainis ir aizrāpojis un palicis vien caurums, tad pupa arī ir nosacīti tīra," tā audzētāja. Viņa gan no pieredzes atzīst, ka atkarībā no kukaiņu daudzuma pupās – nedaudz mainās garša.