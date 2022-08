Dārza bieds – nezāles! Gūsti uzvaras garšu ar nepagurstošu uzmanību un zināšanām

Glīts un acis priecējošs dārziņš, kurā redzami arī saldie darba augļi, novācot paša spēkiem audzēto un loloto ražu, ir viena no skaistākajām vasaras sajūtām. Tomēr dzīvē nekas nav tikai balts vai melns, un arī aiz skaisti iekoptā dārziņa slēpjas sūrs darbs, cīnoties ar nešpetnajām un neaicinātajām viešņām – nezālēm. Kā tās gudri uzveikt, lai nākamajā gadā darba būtu mazāk, uzzini šajā rakstā.

Vispirms jāatceras – lai cīņā gūtu panākumus, jāzina savs ienaidnieks. Tas attiecināms arī pret nezālēm. Pirms ķeries klāt kaplim, noskaidro, kādai nezāļu grupai nezāle pieder: viengadīgajām, divgadīgajām vai daudzgadīgajām. Ja viengadīgās nezāles varam ierobežot, vienkārši ar kapļa asmeni velkot zem augsnes virskārtas un atdalot nezāļu lakstus no saknēm, daudzgadīgās nezāles varam iznīdēt vien tad, ja rūpīgi izrokam visus nezāļu sakņu posmos vai apstrādājam tos ar herbicīdiem (līdzekļi nezāļu iznīdēšanai). Tāpat vērtīgi uzzināt, kā konkrētā nezāle vairojas (ar sēklām, sakneņiem), kad tā zied, un kāda ir to sakņu sistēma. Sīkāku informāciju par nezāļu veidiem uzzināsi Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā. Savukārt šajā "Delfi" rakstā vari iepazīties ar 10 izplatītākajām nezālēm mūsu dārzos un to, kā efektīvāk ar tām cīnīties.

Uzreiz gan jāpiemin, ka herbicīdi ir sava veida "inde" un to ieteicams lietot vien tad, ja citiem līdzekļiem nezāles neizdodas apkarot, ievērojot piesardzību un ņemot vērā visus uz etiķetes esošos norādījumus. Noteikti herbicīdus nelieto vējainā laikā, kā arī pielūko, lai līdzeklis neiekļūst acīs. Tāpat paturi prātā, ka liela daļa no tiem savu aktivitāti saglabā arī augsnē, tādēļ noskaidro, kāds ir līdzekļa iedarbības laiks. Visbiežāk herbicīdi tiek lietoti nezāļu aktīvās augšanas laikā vai arī sezonas noslēgumā, kad nezāles sāk atmirt.

Atceries – kad nezāles jau izziedējušas un sēklas ir izsējušās, tās augsnē var izdzīvot pat vairākus gadus, gaidot īsto brīdi, kad spraukties virspusē. Tieši tādēļ ir svarīgi nezāles izravēt vēl pirms tās paspējušas uzziedēt. Ravēšanu nevajadzētu aizmirst arī vasaras izskaņā, kad tuvojas ražas novākšanas laiks. Ja rūpīgi ravējam dārzu pavasarī un vasaras pirmajā daļā, bet pēcāk paliekam aizmāršīgāki, domājot, ka dārza sezona tāpat jau iet uz galu, nezāles kupli saaugs, ziedēs un, protams, saražos sēklas. Lai dārzs retāk būtu jāravē nākamajā sezonā, par kārtību dārzā nepagurstoši jādomā jau tagad.

Labākais laiks ravēšanai ir pēc lietus vai rīta stundās, kad zeme ir mitra un ir vieglāk no zemes izrakt nezāļu saknes. Nezāļu saknes nedrīkst atstāt dārzā vai nest uz kompostu, jo tādējādi nezāles atkārtoti var tikt nogādātas dārzā, apsakņoties vai izsēt sēklas. Tāpat jāatceras par pareizā darba rīka izmantošanu. Lai gan ar šauru kapli jākustas būs biežāk un nogursim ātrāk, darbs ar platu kapli ir ērts, toties neuzmanības dēļ varam traumēt vai izkaplēt arī augu. Vai zināji, ka nezālēm ir arī kāda laba īpašība – pavēstīt mums par augsnes problēmām dārzā? Vairāk informācijas par to uzzināsi rakstā "Nezāles, kas norāda uz augsnes problēmām dārzā".

Lai neradītu labvēlīgu vidi sēklām, kas klusām snauž dziļāk augsnē, ravējot un kaplējot dārzu, nedari to pārāk dziļi, lai neizjauktu augsnes virskārtu. Tāpat labs veids, kā apkarot nezāļu vairošanos, ir augsnes pārklāšana ar mulčas slāni. Kā saprast, kāda veida mulču izmantot savā dārzā, uzzināsi šeit.

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāliem "Better Homes and Gardens", "The Spruce" un "Gardening Know How".