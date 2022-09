Kā cīnīties ar aveņu lapu sīkplankumainību

Avenes ir salīdzinoši uzņēmīgas pret kaitēkļiem un slimībām, un viena no kaitēm, ar ko bieži mēdz slimot ogulājs, ir aveņu lapu sīkplankumainība – sēnītes izraisīta slimība, kas veicina priekšlaicīgu lapu nobiršanu un pasliktina pārziemošanu.

Valsts augu aizsardzības dienesta veidotajā bukletā "Aveņu, kazeņu un zemeņu slimības un kaitēkļi" aprakstīts, ka aveņu lapu sīkplankumainību var atpazīt pēc tā, ka uz auga lapām veidojas ieapaļi, brūngani plankumi, kas vēlāk kļūst bāli ar brūnu apmali. Ja infekcija ir stipra, plankumi var saplūst un bojātās lapas – sakalst un nobirt. Bojājumi uz dzinumiem parādās rudenī, bet tie ir grūti pamanāmi, jo ir gaiši un izplūduši. Bojātajās vietās miza saplaisā, bet tās virskārta atlobās.

Viens no iemeliem, kādēļ avenēm šī kaite piemetās, ir sabiezināti stādījumi, tādēļ jāveic aveņu retināšanas darbi. Lai izvairītos no slimības piemešanās, ieteicams izvēlēties audzēt izturīgas aveņu šķirnes, veidot nesabiezinātus stādījumus un veikt dzinumu retināšanu, izgriežot liekos un redzami bojātos dzinumus, kā arī veikt apdobju mulčēšanu inficēto lapu nosegšanai. Kā vislabāk veikt retināšanu, kā arī ar citiem ekspertu ieteikumiem aveņu audzēšanā iepazīsties "Delfi Plus" rakstā "Lai aveņu pilni krūmi: ieteikumi labākai ražai un būtiskākie darbi pavasarī".