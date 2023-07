Kā olu meklēšana Lieldienās. Talsos Spānijas kailgliemežu lasīšanas talka

Vilkmuižas ezers Talsos ir Spānijas kailgliemežu paradīze. Tieši tāpēc pērn talsinieki to izvēlējās par pirmo kopīgās talkas vietu. Un šogad to daudzums ir būtiski samazinājies. Tiesa gan – to vēl ir gana daudz, metodes tiek izmantotas vairākas, tomēr talsinieki sapratuši talku nozīmību. Tāpēc šovasar atsākusies talku sezona, un šoreiz brīvprātīgie dodas palīgā privātmāju rajonam.

Iesmiņi, bērnu spēļu lāpstiņas, dažāda izmēra pincetes un vienkārši cimdi – aprīkojums, kā satvert invazīvo Spānijas kailgliemezi, ir dažāds, un katrs izvēlas sev parocīgāko.

Šovasar ir karsts un sauss laiks, kas Spānijas kailgliemezim nepatīk, tāpēc tie dārzos un publiskās teritorijās manāmi retāk, tomēr iespaids, ka kailgliemežu nav, ir mānīgs. "Mēs uztaisījām pirms tam izmēģinājuma talku. Sapratām, ka tomēr vietās, kas ir mitras, un grāvjos gliemeži ir. Tad, kad uzlīs lietus, viņi līdīs laukā. Tāpēc mēs gribam tagad nolasīt to, ko varam, lai tā situācija būtu labāka," saka Ieva Krotova, Talsu novada pašvaldības vides speciāliste.

Pirmajā šīs sezonas kailgliemežu lasīšanas talkā nomainījusies ne tikai lokācija, bet arī daļa dalībnieku. Šoreiz talka notiek privātmāju rajonā, un atsaukušies daži kaimiņi, kuri jau cīnās ar gliemežiem vai kuri dzirdējuši, ka blakus dārzos šī problēma ir, tāpēc labi apzinās, ka invazīvā suga drīz var atceļot arī uz viņu teritoriju. "Tā ir invāzija, kas Talsos ir uzņēmusi lielus apgriezienus un plešas arvien vairāk. Tāpēc, domāju, viena vai divas stundas manā dzīvē nebūs nekāda slikta lieta, bet tā būs laba lieta, ja es varēšu palīdzēt no viņiem tikt vaļā. Mēs aktīvi pļaujam, arī grāvjus pļaujam, kas ir mūsu pusē, un pagājušajā gadā ap rudeni bija redzēti, bet šogad nebija redzēts vispār neviens," stāsta Agnese Kozlova, talkas dalībniece.

Savukārt Raimonds Vaivods atbraucis atvaļinājumā uz dzimto pilsētu un izdomājis nākt palīgā. "Es "Facebook" izlasīju par šādu aktivitāti, uzzināju, ka jau pagājušajā gadā bija līdzīga, un gribēju redzēt, kā tas ir, kāda ir talka un kādi ir gliemeži. Diezgan interesanti. Sākumā diezgan grūti viņus ieraudzīt, te tā zāle diezgan daudz. Bet, kad jau iemācās pirmos atpazīt, tad jau ir diezgan viegli. Tas kā olu meklēšana Lieldienās – gribas pēc iespējas vairāk."

Šogad Talsu novada pašvaldība palielinājusi teritorijas ne tikai pilsētā, bet arī atsevišķās vietās novadā, kur tiek kaisīti limacīdi. Tomēr, ja palīgā nenāk apkārtējo teritoriju īpašnieki, cīņa ir bezspēcīga – no nekoptām teritorijām Spānijas kailgliemeži atlien atpakaļ.

Talsu novada pašvaldības vides speciāliste Ieva Krotova: "Līdz tam ir garš ceļš ejams, tieši izglītojot cilvēkus. Lai viņi saprastu, ja visi reizē to darīs, tad arī izdosies to problēmu apkarot, ierobežot un samazināt."

Šovasar Talsi turpinās aicināt iedzīvotājus uz regulārām publiskām talkām, un, visticamāk, vietas ik pa laikam mainīsies, atgriežoties pie Vilkmuižas ezera un privātmāju rajonos.