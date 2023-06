Kas ir kaitēkļu iemīļotākās paslēptuves dārzos? Skaties 'Dārza jautājums'

Lai no augļu dārza gūtu labu ražu, cītīgi jāseko līdzi kociņu veselībai un līdzko ir pirmās pazīmes par kaitēkļu esamību, jāķeras klāt to ierobežošanai. Taču jāatceras, ka primāri dārzā jāuztur vide, kurā kaitēkļiem ne pārāk tīk uzturēties. Kas ir to iemīļotākās paslēptuves?

Kā "Delfi" raidījumā "Dārza jautājums" skaidro Bulduru tehnikuma augu aizsardzības skolotāja Ausma Jaundžeikare, līdz ar silto laiku mostas ne tikai daba, bet arī kukaiņi, tostarp arī kaitējumu radoši organismi. Taču dabā katrs organisms spēlē savu lomu un tieši kaitīgie organismi bieži vien ir ēdienkartē derīgajiem kukaiņiem, tādēļ dārzu saimnieku uzdevums ir nevis atbrīvoties no visiem kukaiņiem, bet gan maksimāli ierobežot kaitīgo organismu savairošanos dārzā, lai tie nepaspētu radīt nopietnu kaitējumu un mēs varētu izaudzēt cerēto ražu.

Kaitēkļiem vislabāk patīk uzturēties nekoptos dārzos, un tie izmantos iespēju paslēpties daudzgadīgajās nezālēs, neretinātos un nekoptos koku un krūmu vainagos, kā arī pārāk biezos stādījumos. Ļoti iecienīts kaitēkļu patvērums dārzā var būt nātru un balandu puduri. Daudzi kaitēkļi ziemas aizvada augsnē, bet zemes rušināšana un irdināšana iztraucē nelūgto dārza apakšīrnieku pārziemošanu. Tieši tādēļ savu dārzu ir svarīgi kopt, uzsver Bulduru tehnikuma speciāliste. Turklāt kopšana neattiecas tikai uz dārza ravēšanu, bet arī pašu augu kopšanu – svarīgi tos regulāri laistīt un vajadzības gadījumā pabarot ar mēslojumu, jo augi, gluži tāpat kā cilvēki ar novājinātu imūnsistēmu un patstāvīgu stresu, ir uzņēmīgāki pret kukaiņu uzbrukumiem un slimībām. Svarīgi atcerēties, ka ne vienmēr rezultāts atkarīgs tikai no sava darba – daļai kaitīgo kukaiņu ir spārni un uz taviem apstādījumiem tie var atlidot arī no nekoptā kaimiņdārza

