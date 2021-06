Laputis dārzā. Padomi, kā efektīvi cīnīties ar kaitēkļiem

Palīgā, laputis dārzā! Šādu palīgā saucienu pēdējā laikā bieži var minēt dārzkopju domubiedru grupās, tāpēc portāls "Māja&Dārzs" ir sarūpējis ieteikumus, kā apkarot laputis.

Siltais laiciņš dara savu, kā rezultātā ir labvēlīga vide dažādu kaitēkļu un slimību attīstībai. Dārzos parādās arī laputis, kas augus tā apsēdušas, ka nevar pamanīt vairs zaļās lapiņas. Turklāt laputis tā deformējušas lapas, ka tās ir sačokurojušās.

Kā savulaik informēja Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), laputis ir vieni no visplašāk izplatītajiem kaitēkļiem pasaulē, kas katru gadu nodara mazāku vai lielāku kaitējumu atkarībā no to invāzijas pakāpes. Tās ir grūti ierobežot to straujās attīstības dēļ, bet tomēr laputu ierobežošana ir būtiska. Ar laputīm jācīnās nevis vienu nedēļu, bet aizsardzības pasākumi pret tām jāveic visa gada garumā.

Daži veidi, kā apkarot laputis:

piesaistīt dabiskos ienaidniekus, kas cīnīsies ar laputīm. Tie būtu: putni, parazītiskie plēvspārņi, mārītes, ziedmušas un zeltactiņas;

ja ir vesels zars, kuru apsēdušas laputis, to var nozāģēt un laputis iznīcināt;

lielākās platībās var izmantot augu aizsardzības līdzekļus, kas atrodami Latvijas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā VAAD mājaslapā šeit.



Kā tu cīnies ar laputīm? Padalies komentāru sadaļā, lai arī citi var uzzināt!