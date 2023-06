Latvijā pirmo reizi konstatēta kartupeļu bālā nematode, kas var samazināt ražu par 80%

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), veicot augsnes izmeklējumus kādas Jelgavas novada saimniecības vienā laukā, pirmoreiz Latvijā konstatējis kartupeļu bālo nematodi. Tā barojas ar kartupeļu saknēm un var samazināt ražu pat par 80%. Kartupeļu bālā nematode sastopama tādās Eiropas valstīs kā Vācija un Nīderlande, no kurienes Latvija visvairāk iepērk sēklas kartupeļus. Visticamāk, arī Latvijā tā nonākusi ar sēklas kartupeļiem.

Kartupeļu audzētājiem ik gadu galvassāpes sagādā pārmērīgs karstums vai aukstums, pārāk liels sausums vai mitrums un, protams, Kolorado vaboles. Arī šogad aukstuma un sausuma ietekmē kartupeļu laksti daudzviet vēl pavisam mazi. Labā ziņa – par Kolorado vabolēm vai Spānijas kailgliemežiem VAAD ziņas vēl neesot saņemtas. Tomēr konstatēta cita problēma – kartupeļu bālā nematode. VAAD Augu karantīnas departamenta direktore Gunita Šķupele: "Šis organisms konstatēts kartupeļu audzēšanas saimniecībā Jelgavas pusē. Šī nematode ir bīstama. Ja tā savairojas, ražas zudumi var būt pat līdz 80%."

Vizuāli kartupeļu bālās nematodes skartos laukus vismaz sākumā nevarot pamanīt, jo nematode, kas ir sīks tārpiņš, ko ieraudzīt var tikai mikroskopā, visa auga attīstības laikā ēd auga saknes. Šķupele: "Līdzko ir iestādīti bumbuļi un sāk augt saknītes, nematode sāk ēst un vairoties uz kartupeļu saknēm. Līdz ar to tā atņem spēku kartupeļiem. Kartupeļi neaug."

Kā "ReTV" skaidro VAAD pārstāve, kartupeļu bālā nematode laboratoriski apstiprināta vienas saimniecības vienā laukā 10,3 hektāru platībā, bet tā varot izplatīties gan ar lauksaimniecības tehniku, gan sēklas kartupeļiem, pat ar spēcīgu lietu uz sausas zemes. Tas bažīgus dara arī citus kartupeļu audzētājus, īpaši bioloģiskās saimniecības. "Tas ir satraucoši un galīgi nav patīkami, ka kaut kas tāds ir atklāts. Nu ko mēs varam sargāt, it sevišķi mēs kā bioloģiskie zemnieki. Mēs varam ievērot augu seku, iegādāties sertificētu sēklu, cerot, ka tā ir tīra," saka bioloģiskās zemnieku saimniecības "Vizbuļi" pārstāvis Jānis Hercbergs.

To, ka ievērot augu seku ir viens no būtiskākajiem veidiem, kā kartupeļu laukus pasargāt, telefona sarunā norāda arī Latvijas Agronomu biedrības pārstāve. Tikmēr VAAD gatavojas veikt nosacītu izmeklēšanu, jo Vācijā un Nīderlandē, no kurienes Latvija visvairāk iepērk sēklas kartupeļus, tā konstatēta jau pirms vairākiem gadiem. Šķupele: "Saimniecība arī ir izmantojusi kartupeļus sēklai, kas iepirkti no šīm valstīm pirms vairākiem gadiem. Šobrīd mēs veiksim izmeklēšanu, lai saprastu, kad un no kurienes viņi pirkuši, jo, ja tā nonāk laukā, dzīvotspēju var saglabāt pat līdz 20 gadiem. Arī gadījumos, ja kartupeļus neaudzē."

Inficētajam laukam esot noteikti fitosanitārie ierobežojumi. Tajā sešus gadus nedrīkst audzēt sēklas kartupeļus, kā arī katru reizi pēc darba jāveic lauksaimniecības tehnikas tīrīšana. Arī tad, ja izaudzētie kartupeļi tiks vesti uz tirgu, tie vispirms jānomazgā, jo bālo kartupeļu nematodi visvieglāk pārnēsāt varot ar zemi.