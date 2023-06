Mazāk zināmi un neparasti veidi, kā cīnīties ar nezālēm

Tie, kas seko seno paražu ritmam, pirms līgošanas steidz dārzā ravēt nezāles, lai saimniecei nav kauns un atlikušo sezonu nezāles neaugtu tik brangi. Kamēr tradicionālā ravēšana ar kapli joprojām ir populārākais nezāļu apkarošanas veids, šad tad nākas dzirdēt arī par ķīmisko līdzekļu izmantošanu un ne tikai. Palūkosim, kādas vēl dabiskas, bet neparastas un pat nedzirdētas metodes "Better Homes & Garden" iesaka izmantot cīņā ar nezālēm.

Mulčēšana

Mulča ne tikai palīdz saglabāt augsnē mitrumu un dara to auglīgāku, bet arī palīdz ierobežot nezāles. Ieteicams izmantot organisko mulču (priežu mizas, salmi, nopļauts zāliens, zāģu skaidas) apmēram 5–10 centimetru biezā slānī, taču jāpatur prātā, ka koksnes mulča izsūc no augsnes slāpekli un, lai sadalītos, no augiem atņem slāpekli un barības vielas, tāpēc jāizvairās mulču novietot pārāk tuvu koka stumbram vai augu kātiem.

Solarizēšana

Vietās, kur vēlies iznīcināt nezāles, "Better Homes & Garden" eksperti iesaka novietot plānu caurspīdīgu plastmasas plēvi un to atstāt četras līdz sešas nedēļas šajā vietā. Saule uzkarsēs zemi un iznīcinās nezāļu saknes un sēklas, bet jārēķinās, ka karstums zem plēves nogalina arī labvēlīgos organismus, tādēļ šī metode jāizvēlas pārdomāti.

Ar uguni

Lai gan izklausās mazliet kā no kaskadieru šova vai bīstamo triku repertuāra ņemts, "Better Homes & Garden" kā variantu nosauc arī propāna degļa izmantošanu, lai apdedzinātu nezāles, ievērojot, protams, maksimālu drošību. Ja ir luste ko tādu izmēģināt, jāsagaida diena bez vēja un, lai liesmas neapdedzinātu blakus esošos augus un zāli, šo metodi ieteicams izmantot vislabāk vietās, kur nav citu apstādījumu, piemēram, starp betona plaisām.

Ar verdošu ūdeni

Verdošs ūdens nogalina augu audus, taču, tāpat kā liesmu, arī ūdens straumi ir grūti kontrolēt, tādēļ šo metodi, ja tā tiek izvēlēta, jāizmanto vietās, kur nevar traumēt blakus esošos augus.

Dabiskie nezāļu iznīcinātāji

"Better Homes & Garden" raksta, ka doktors Niks Kristens no Aiovas štata universitātes apgalvo, ka kukurūzas glutēna milti, kas ir kukurūzas malšanas blakusprodukts, palīdz novērst sēklu dīgšanu, tādēļ šo organisko vielu pārdod kā zāliena nezāļu apkarošanas līdzekli. Lai tas būtu efektīvs, to vislabāk gan izmantot pavasarī, pirms sāk dīkt nezāles, turklāt efekts nebūs tūlītējs – lai sasniegtu savu potenciālu, šī metode regulāri jāizmanto dažus gadus.

Lai gan šur tur arī sāls tiek nosaukts par produktu ar ko apkarot nezāles, "Better Homes & Garden" aicina no tā izvairīties, jo, lai gan sāls patiešām iznīcina nezāles, tas saindē augsni un pēc lietus vai laistīšanas nonāk gruntsūdeņu avotos.

Jāizvairās izmantot arī paštaisītos līdzekļus, kuru sastāvā ir galda etiķis, trauku mazgājamais līdzeklis un Epsoma sāls.