Neviennozīmīgās dārza iemītnieces skudras – iznīcināt vai tomēr ne?

Skudras ir bieži sastopams dārzu iemītnieks, kas mēdz mitināties uz augiem, ierīkot mājvietu pie augu saknēm, dzīvoties pa augsnes maisiem. Rušinoties pa dārzu, sastapt skudru koloniju nav diez ko patīkami, bet vai tās ir kaitīgas augiem un jāsteidz iznīcināt?

Par skudrām un to mitināšanos piemājas dārzā ir dažādi mīti. "AP News" raksta, ka, piemēram, ir dārznieki, kas apgalvo, ka peonijas bez skudru klātbūtnes neziedēs. Tā nav taisnība. Vai, tieši pretēji, ir kas žēlojas, ka skudras noēd peoniju ziedus. Arī tā nav patiesība. Realitātē skudrām un peonijām ir abpusēji izdevīgas attiecības – peoniju pumpuri izdala saldu nektāru, kas piesaista un baro skudras, kuras, savukārt, aizsargā augu no kaitēkļiem.

Reizēm var pamanīt, ka auga lapas pēkšņi kļuvušas melnas, bet, ieskatoties tuvāk un pārbaudot kātus un lapotnes, var redzēt maršējam skudru armiju. Tomēr skudras nebojā augu. To klātbūtne liecina, ka augu pārņēmušas laputis, kuras ir īstais drauds. Pēc sulas izsūkšanas no auga, laputis izdala saldu, lipīgu vielu, uz kuras mēdz augt melns pelējums. Skudras piesaista šī saldā viela un tās mielojas ar to, nekaitējot augam. Tomēr šajā scenārijā skudras nav tik labas, kā sākumā varētu šķist. Kornela universitātes entomoloģe Džodija Ganglofa-Kaufmane paskaidro, ka dzeltenās skudras laputis "aizraida" uz augu sakņu zonu, lai pasargātu tās no tādiem dabiskiem plēsējiem kā mārītes. Kāpēc skudras to dara? Lai nodrošinātu, ka to ēdiena sagādnieks izdzīvo un nodrošina nepārtrauktu barības piegādi. Tiesa, šādā veidā tiek apdraudētas auga saknes.

Skudras apputeksnē augus, ēd dažu kaitēkļu olas, ir barības avots putniem, vardēm un kukaiņiem, kas atrodas augstāk barības ķēdē, un, dzīvojoties pa augsni, veido gaisa "kabatas", kas piegādā skābekli augu saknēm un uzlabo drenāžu. Šī "tunelēšana" arī pārvieto pa augsni sēklas, kas nepieciešams pašsējas augu pavairošanai.

Gandolfa-Kaufmane skudras dēvē par "sanitāro apkalpi", paskaidrojot – kad dārzā ir beigts putns vai pele, skudras ir vienas no pirmajām, kas to sasniedz un cīnās par resursiem ar mušiņām, tādējādi samazinot to mušiņu skaitu, kas pārnēsā slimības un inficē dažādas kultūras dārzā.

Lai gan reizēm skudru klātbūtne ir apgrūtinoša un pārmērīgi plaša, šie posmkāji parasti nav postoši dārza augiem. Bet, ja uz auga tiek pamanītas gan laputis, gan skudras, "AP News" iesaka vislabāk augu uzmanīgi noskalot ar vieglu ūdens strūklu.